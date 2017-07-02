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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30255391/
2 июля 2017, 11:09 | РИА Новости

Кот Ахилл предсказал победу Германии над Чили в финальном матче КК

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Эрмитажный кот Ахилл, который выбран оракулом Кубка конфедераций, предсказал победу сборной Германии над сборной Чили в финальном матче Кубка конфедераций, передает корреспондент РИА Новости.

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Финальный футбольный матч между сборными Германии и Чили состоится в воскресенье на стадионе «Санкт-Петербург» в 21.00 мск. Начало церемонии официального закрытия Кубка конфедераций в 19.15 мск.

Сборная Германии начала Кубок конфедераций-2017 с победы над Австралией со счетом 3:2, затем добилась ничейного результата с Чили 1:1 и обыграла Камерун со счетом 3:1. В полуфинале немцы обыграли мексиканцев со счетом 4:1. В свою очередь сборной Чили хватило всего одной победы над Камеруном на старте группового этапа, чтобы выйти в полуфинал Кубка конфедераций, следующие два матча в группе чилийцы сыграли вничью. В полуфинале сборная Чили обыграла португальцев в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0.

Предсказания кот-оракул делает в Эрмитаже. Ахилл должен выбирать одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми стоят флаги команд: откуда кот отведает лакомство, та команда и будет считаться победителем. Первый прогноз кота Ахилла сбылся. 17 июня перед игрой сборных России и Новой Зеландии эрмитажный кот подошел к миске с флагом России. Вечером того же дня наша команда победила новозеландцев со счетом 2:0.

«Три предыдущих прогноза сбылись, один мы неверно истолковали», — сказала ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева. В этот раз кот Ахилл не стал есть на людях и забрался в картонный домик с флагом Германии.

Ранее сообщалось, что среди всех котов, обитающих в Эрмитаже, был выбран наиболее стрессоустойчивый и человеко-ориентированный кот — Ахилл. Это полуторагодовалый белоснежный кот, живущий в Зимнем дворце с рождения. Ахилл живет с врожденной глухотой, возможно, поэтому у него обострены интуиция, любознательность и человеколюбие. Специалисты отмечали, что кот Ахилл выбран оракулом благодаря его способностям к анализу, странному, необычному поведению, предполагающему, что он может что-либо угадать.

Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала «Указ о высылке ко двору котов». Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей. Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды — в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за необычными «сотрудниками». В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50 котов и кошек.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
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