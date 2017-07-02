Неудержимые бразильцы и золотой гол Тьерри Анри: история финалов Кубка конфедераций

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21 декабря 1997 года, Эр-Рияд, 65 000 зрителей

Бразилия — Австралия — 6:0 (Роналдо, 15, 28, 59, Ромарио, 38, 53, 75-пен).

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Финал первого в истории Кубка конфедераций стал бенефисом двух бразильских нападающих — Роналдо и Ромарио. Каждый из них оформил хет-трик, что позволило разгромить сборную Австралии. Всего в ходе турнира Ромарио забил семь мячей, Роналдо — четыре.

Однако лучшим игроком Кубка конфедераций признали отнюдь не кого-то из звездных форвардов, а 20-летнего бразильского полузащитника Денилсона. Именно на том турнире он сделал себе имя и вскоре стал самым дорогим футболистом мира — за рекордные на тот момент ?23 млн фунтов его приобрел испанский «Бетис».

За весь турнир Денилсон забил всего лишь один мяч, однако регулярно снабжал передачами Роналдо и Ромарио.

4 августа 1999 года, Мехико, 110 000 зрителей

Мексика — Бразилия — 4:3 (Сепеда, 13, 51, Абундис, 28, Бланко, 61 — Сержиньо, 43-пен, Рони, 47, Зе Роберто, 63).

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Самый результативный финал в истории Кубка конфедераций. Бразильцы выиграли все четыре встречи на пути к финалу с общим счетом 15:2, но в решающем матче на легендарной «Ацтеке» не справились с хозяевами турнира. Мексиканцы вели в два мяча, позволили сопернику сравнять счет, затем снова вернули себе преимущество. И даже удивительно, что в таком богатом на голы матче последние полчаса прошли без забитых мячей.

Символично, что автором победного гола стал Куаутемок Бланко, лучший бомбардир в истории Кубка конфедераций. Вместе с бразильцем Роналдиньо они забили по шесть мячей.

10 июня 2001 года, Иокогама, 65 533 зрителя

Япония — Франция — 0:1 (Виейра, 30).

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Непобедимая сборная Франции приехала в Японию и Южную Корею в качестве действующего чемпиона мира и Европы. И даже в ослабленном отсутствием Фабьена Бартеза и Зинедина Зидана составе французы выиграли очередной турнир.

В качестве лидера «трехцветных» выступил полузащитник Робер Пирес, которому ранее не удавалось выходить на ведущие роли в сборной. Он получил звание лучшего игрока турнира. В финале французы обыграли хозяев японцев благодаря голу Патрика Виейра, который головой перекинул нерасчетливо вышедшего из ворот голкипера.

29 июня 2003 года, Сен-Дени, 51 985 зрителей

Камерун — Франция — 0:1 (Анри, 98 — золотой гол).

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Финал был посвящен камерунскому полузащитнику Марку-Вивьену Фоэ, который из-за наследственного заболевания сердца умер прямо на поле во время полуфинала. На предматчевую разминку матча, главным арбитром которого был россиянин Валентин Иванов, камерунцы вышли в футболках с 17-м номером Фоэ, а саму игру команды провели в траурных черных повязках.

Французы выиграли благодаря золотому голу Тьерри Анри в дополнительное время. Церемония награждения выглядела необычно. Трофей был вручен сразу двум капитанам — французу Марселю Десайи и камерунцу Ригоберу Сонгу.

29 июня 2005 года, Франкфурт-на-Майне, 45 591 зритель

Бразилия — Аргентина — 4:1 (Адриано, 11, 63, Кака, 16, Роналдиньо, 47 — Аймар, 65).

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Именно в 2005 году Кубок конфедераций «вошел в график» и стал проводиться строго за год до чемпионата мира в той же стране. Молодой немецкой команде дойти до финала не удалось, зато болельщики получили возможность посмотреть классическое южноамериканское противостояние бразильцев и аргентинцев.

Эта победа заняла особое место в истории бразильского футбола — побед над самым принципиальным соперником не было аж с 1968 года. Во Франкфурте атака сборной Бразилии даже без своей главной звезды Роналдо показала великолепный спектакль. Кака и Роналдиньо забили по голу, а Адриано сделал дубль, став лучшим бомбардиром и лучшим игроком турнира.

28 июня 2009 года, Йоханнесбург, 52 291 зритель

США — Бразилия — 2:3 (Демпси, 10, Донован, 27 — Луис Фабиано, 46, 74, Лусио, 84).

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Героем одного из самых драматичных финалов в истории Кубка конфедераций стал опытный защитник Лусио, чей эффектный удар головой принес бразильцам победу и второй подряд титул.

Американцы провели великолепный турнир, выбив в полуфинале Испанию, и сделали серьезную заявку на трофей, забив дважды в первые полчаса. Но бразильцы встряхнулись после перерыва. Ударный форвард той сборной Луис Фабиано сделал дубль, а затем и победный мяч забил Лусио, оформивший один из самых запоминающихся камбэков в истории Кубка конфедераций.

30 июня 2013 года, Рио-де-Жанейро, 73 531 зрителей

Бразилия — Испания — 3:0 (Фред, 2, 47, Неймар, 44).

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Третья подряд победа бразильцев получилась особенной — чемпионы мира и Европы испанцы были обыграны на «Маракане», главной арене страны. Хозяева турнира забили уже на второй минуте, Фред стал автором самого быстрого гола в истории финалов. Он стал автором дубля в этой встрече и сравнялся с лучшем бомбардиром турнира испанцем Фернандо Торресом — по пять мячей.

Лучшим игроком турнира стал Неймар, который должен был через год повести сборную Бразилии к шестому золоту чемпионата мира. Молодой форвард при посильной помощи партнеров дотащил команду до полуфинала, получил травму и не принял участие в одной из главных катастроф в истории бразильского футбола — 1:7 от сборной Германии.

Олег Кошелев.