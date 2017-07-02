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Кубок конфедераций по футболу 2017
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21.06 завершен Мексика 2
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тв
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Австралия 1
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Мексика
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30255141/
2 июля 2017, 9:38 | Чемпионат.com

Горецка: Пришлось постараться, чтобы фанаты поддержали молодую сборную Германии

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка поделился мнением о выступлении национальной команды на Кубке конфедераций — 2017.

Тренерский штаб во главе с Йоахимом Лёвом решил вызвать на турнир состав из молодых игроков, за что многие критиковали немцев, в итоге дошедших до финала, где их ждёт матч с командой Чили.

«Я не обращал внимания на критику в наш адрес, честно говоря. Похожая ситуация была в прошлом году на Олимпиаде, когда молодая немецкая команда показала, что заслуживает, чтобы с ней считались. Так случилось и на Кубке конфедераций. Мы показали, что можем играть в хороший футбол. Нам пришлось постараться, чтобы болельщики поддержали нас, и это не самая худшая вещь в мире», — цитирует Горецку Goal.
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