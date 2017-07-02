Горецка: Пришлось постараться, чтобы фанаты поддержали молодую сборную Германии

Тренерский штаб во главе с Йоахимом Лёвом решил вызвать на турнир состав из молодых игроков, за что многие критиковали немцев, в итоге дошедших до финала, где их ждёт матч с командой Чили.

«Я не обращал внимания на критику в наш адрес, честно говоря. Похожая ситуация была в прошлом году на Олимпиаде, когда молодая немецкая команда показала, что заслуживает, чтобы с ней считались. Так случилось и на Кубке конфедераций. Мы показали, что можем играть в хороший футбол. Нам пришлось постараться, чтобы болельщики поддержали нас, и это не самая худшая вещь в мире», — цитирует Горецку Goal.