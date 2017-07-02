Гол-рецка! Главная звезда Германии на Кубке конфедераций

ДАВЛЕНИЕ НА ХЕДИРУ.

Знаменитый Штефан Эффенберг, составляя на телеканале ARD в передаче Sportschau Club идеальный и сильнейший на его взгляд сегодняшний вариант сборной Германии с учетом подвигов команды Лева на Кубке кофедераций, решил остановиться на схеме с двумя опорными хавбеками. Кандидатура Крооса сомнений не вызывала, но кто рядом с ним? Хорошо подумав, прикрепил к макету табличку с фамилией Хедира. Однако потом взял еще одну, на которой было написано «Горецка», приставил рядом с «Хедирой» и заявил: мол, видит, что молодой парень будет оказывать необыкновенное давление на позицию в сборной опытнейшего хавбека «Ювентуса».

Конкуренция в линии полузащитников оборонительного плана за место в основе на ЧМ-2018 вообще ожидается сумасшедшая. Ведь есть еще долго хворавший Гюндоган, травмированный пока Вайгль, а также уже заявившие о себе на нынешнем турнире в России Руди и Джан. Однако после того, что показал на Кубке конфедераций Горецка, сомнений в том, что следующим летом он будет в составе бундестим в России, нет ни у кого. Тем более полузащитник «Шальке» может здорово играть и на всех остальных позициях в середине поля. Да еще забивать. И как! Оба гола Леона мексиканцам были исполнены на высочайшем техническом уровне и заколочены в «лузу» с бильярдной точностью. Цифры 2:0 зажглись на табло уже к 8 минуте. Самый быстрый дубль в истории бундестим! Между двумя голами, подготовленными соответственно Хенриксом и Вернером, прошло всего 109 секунд.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Финал, 2.07.2017, 21:00 -:- Чили Германия

ТАЛАНТ СТОЛЕТИЯ.

Комплиментов в адрес Горецки, признанного игроком матча не только в поединке с Мексикой, но и в стартовой встрече с Австралией, в Германии нынче Ниагара. Болельщики порой даже по-новому произносят его фамилию: теперь — Голрецка. Грандиозный прорыв 22-летнего футболиста! Даже несмотря на то, что и раньше не был обделен похвалой. Например, Петер Нойрурер, тренировавший его в свое время в «Бохуме» (в этот клуб родного города Леон пришел в 2001 году в 6-летнем возрасте и играл в нем до 2013-го) признавался, что никогда не видел 18-летнего игрока, у которого хотя бы приблизительно такой же потенциал, как у Горецки, и «присвоил» тому титул «таланта столетия». А экс-хавбек бундестим Дариуш Вош, работавший с Леоном в юниорской команде, заявил: мол, тот «исключительный игрок», такого у него еще не было. В 2012-м приятные слова, раздававшиеся в адрес Горецки с разных сторон, Германский футбольный союз подкрепил золотой медалью Фрица Вальтера, которая вручается самым талантливым в стране молодым игрокам. Поговаривали, Леон был на карандаше «Баварии», «Реала», матерых итальянских и английских клубов.

ДОСРОЧНЫЙ ОТЪЕЗД ИЗ РИО.

Но хватит бравурных маршей. Необходимо вспомнить: футбольное солнце ярко светило и широко улыбалось Леону далеко не всегда — парню не раз пришлось испытывать удары судьбы. Горецка, выступавший за все юниорские и молодежную команды Германии, в 2012-м поехал капитаном сборной до 17 лет на чемпионат Европы. Добрался с партнерами до финала с Голландией, в котором самолично и открыл счет. 1:0 светилось на табло до добавленного времени, в которое «оранжевым» удалось все-таки выровнять положение. Потом в серии пенальти немцы дрогнули, и Горецка с друзьями грустно наблюдал, как трофей зацеловывали голландцы.

А 8 мая 2014-го Йоахим Лев включил Горецку в предварительный состав национальной сборной к ЧМ в Бразилии. 13 мая Леон дебютировал в главной команде страны во встрече с Польшой. В игре получил мышечное повреждение и его вычеркнули из списка тех, кто трудился на подготовительном сборе. В общем чемпионами мира стали другие.

Потом, в июле того же 2014-го в контрольном матче за «Шальке» с любительской командой тяжело травмировал мышцу левого бедра, в результате чего пропустил весь первый круг бундеслиги и вернулся на поле только в 24-туре. В том сезоне Леон провел в немецком первенстве лишь 10 матчей и ни разу — «от звонка до звонка». Правда, вышел на 57 минуте повторной схватки с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде, в которой «Шальке» добился победы 4:3.

В июле же 2016-го набравший форму Горецка с высоко поднятой головой капитаном полетел с немецкой сборной на олимпийский футбольный турнир в Рио-де-Жанейро. Увы, уже в начале первого матча повредил плечо и вскоре был заменен. Травма оказалась настолько серьезной, что Леон в турнире больше не участвовал и еще перед финалом с Бразилией, который хозяева в итоге выиграли в серии пенальти, улетел домой в Германию. Его же капитанская повязка перешла к партнеру по «Шальке» Майеру, который на церемонии награждения держал в руках футболку с именем Горецки.

В МАТЧЕ С «АЯКСОМ» ЧЕЛЮСТЬ ВПРАВЛЯЛИ ДВАЖДЫ.

А как горько сложился недавний четвертьфинал Лиги Европы с «Аяксом»… В Амстердаме «Шальке» был бит 0:2. На 45 минуте ответного поединка Горецка столкнулся с голкипером «Аякса» Онаной, после чего его с помутненным сознанием отвели в раздевалку. Когда Леону там вправляли челюсть, его рвало. Но Горецка потом все равно вышел на поле и на 53-й минуте открыл в матче счет. Однако когда Бургшталлер сделал 2:0, праздновать с командой успех Леон не мог — лежал на спине недалеко от скамейки «Шальке», где ему во второй раз вправляли челюсть. На 82-й же минуте, когда Леону снова стало нехорошо, его заменили и отправили в клинику. Даже не видел, как Калиджури на 101 минуте сотворил желанные 3:0. Увы, потом игроки «Аякса» Виргевер (111 минута) и партнер Горецки по нынешней сборной Германии Юнес (120) разрушили хрустальную мечту гельзенкирхенцев. Леон же вернулся на стадион из больницы далеко за полночь и убитый упущенной победой с отсутствующим взглядом поведал: мол, ему не только дважды вправляли челюсть, но еще он получил сотрясение мозга. После той схватки, говоря о Горецке, многие вспоминали знаменитого в прошлом еврокубкового бойца «Шальке» бельгийца Марка Вильмотса, которого экс-менеджер гельзенкирхенцев Руди Ассауэр в 1997-м — году триумфа клуба в Кубке УЕФА — почтительно называл боевой свиньей.

ТЕПЕРЬ «БАВАРИЯ»?

Справляться с ударами судьбы, конечно же, помогала семья. У Леона три старших сестры. Его отец Конрад Горецка — видный инженер на автомобильном концерне «Опель». Он же долгое время был, по сути, агентом сына. Сейчас же эту роль выполняет Йорг Нойбауэр. Его имя нынче нередко встречается в немецких СМИ, ведь они пестрят сообщениеми о возможном переходе Горецки, у которого контракт с гельзенкирхенским клубом до лета 2018-го, в «Баварию». Этот вопрос, по мнению многих, считается в принципе решенным. Неясно только, когда трансфер состоится — этим летом или следующим. «Шальке», разумеется, всеми силами пытается лидера удержать (понять можно — за последние 10 лет команда потеряла Езила, Нойера, Дракслера, Матипа, Сане, сейчас Колашинаца) и, как пишут, предлагает ему зарплату 8 миллионов евро в год. Если Горецка не подпишет новый контракт в «Шальке», то летом 2018-го может покинуть клуб бесплатно. Несколько же дней назад, сообщалось: мол, если хавбек уйдет нынешним летом, то «Шальке» может рассчитывать на 25 миллионов. Однако это было до подвигов Леона в матче с Мексикой. Как заметил экс-капитан дортмундской «Боруссии», а ныне телевизионный эксперт Себастьян Кель, цена Горецки после его голов в полуфинале Кубка конфедераций поднялась еще на 10 миллионов.