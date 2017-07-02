Сборная Мексики по футболу обыграла команду Парагвая в товарищеском матче

Встреча, состоявшаяся в субботу в Сиэтле (США), завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев. На голы Родольфо Писарро (19-я минута) и Элиаса Эрнандеса (26) парагвайцы ответили точным ударом Антонио Барейро (45).

В воскресенье в Москве основной состав сборной Мексики сыграет с командой Португалии в матче за третье место на Кубке конфедераций.