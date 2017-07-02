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https://sport.mail.ru/football2017/news/30254979/
2 июля 2017, 8:58 | Р-Спорт

Сборная Мексики по футболу обыграла команду Парагвая в товарищеском матче

МОСКВА, 2 июл — Р-Спорт. Футболисты сборной Мексики (состав, который не задействован в Кубке конфедераций в России) победили команду Парагвая в товарищеской игре.

Встреча, состоявшаяся в субботу в Сиэтле (США), завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев. На голы Родольфо Писарро (19-я минута) и Элиаса Эрнандеса (26) парагвайцы ответили точным ударом Антонио Барейро (45).

В воскресенье в Москве основной состав сборной Мексики сыграет с командой Португалии в матче за третье место на Кубке конфедераций.
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