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https://sport.mail.ru/football2017/news/30254942/
2 июля 2017, 8:43 | ТАСС

Финишная прямая: последние поезда для болельщиков отправились на финал Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Одни из последних бесплатных поездов для болельщиков отправились на финал Кубка конфедераций по футболу в Санкт-Петербург в ночь с субботы на воскресенье. Впереди футбольных фанатов ждут церемония закрытия, финальный матч турнира и дорога обратно.

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© РИА "Новости"
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В воскресенье в Санкт-Петербурге в финале Кубка конфедераций встретятся сборные Германии и Чили. Последний поезд из Москвы на эту игру отправился уже поздно ночью и прибудет в город на Неве днем 2 июля. Всего же на турнире по городам курсировали 262 состава, которые перевезли в общей сумме около 60 тысяч болельщиков. Кому-то приходилось ехать более суток из Сочи, имея при этом в купе собственную розетку, свет, постельное белье и сеть wi-fi, а кому-то в менее комфортном поезде, но всего 8−10 часов. Испробовали болельщики бесплатно как одноэтажные поезда, так и двухэтажные.

Едущий на финал болельщик из Екатеринбурга Константин Белов отметил, что его поезд с учетом бесплатного проезда полностью устроил. «Идея замечательная, перед матчем можно спокойно выспавшись доехать из Москвы до Петербурга», — подчеркнул пассажир.

Екатеринбуржец ехал на заключительный матч Кубка конфедераций вместе с парой друзей — Натальей и Евгением. «Мы несколько дней были в Москве, надеялись, что в полуфинал выйдет наша сборная, которая точно будет играть либо в столице, либо в Петербурге. После ее вылета решили не оставаться тут, а поехать на финал. Потратили несколько тысяч только на проживание, но нисколько об этом не жалеем», — рассказал Белов.

Интернациональный поезд.

Проникнуть в поезд обычным пассажирам было довольно трудно. На входе в вагон проводница проверяла посадочный билет, билет на матч и, конечно, паспорт болельщика, либо аккредитацию. После того, как поезд тронулся с места — повторная проверка.

В купе каждого вагона болельщиков ожидал бесплатный комплект постельного белья, в который входили простыня, пододеяльник, наволочка и полотенце. Учитывая, что такой комплект обычно стоит примерно 100 рублей, пассажирам было приятно его получить.

Во всем поезде преобладало количество русскоговорящих пассажиров. При этом не обошлось и без иностранных гостей. Среди пассажиров на финал в большом количестве ехали как немцы, так и чилийцы. Кроме того, в поезде были даже болельщики из страны, которая не участвует в Кубке конфедераций 2017 года, — Египта.

«Мы ездим только на Кубки конфедераций, — рассказал египтянин по имени Мохаммед. — Первый раз на него меня взял отец в 1995 году [тогда турнир под названием Кубок короля Фахда проходил в Саудовской Аравии], и с тех пор я посещаю только этот турнир». Он отметил, что с зарплатой €500 в месяц копил три года на поездку в Россию.

«Я посещаю обычно по матчу каждого тура группового этапа, полуфинал и финал. Могу сказать, что в России пока что лучшая организация Кубка конфедераций. Если это и будет последний такой турнир, то он непременно должен был пройти в России. А если сборная Египта выйдет на чемпионат мира, то я приеду сюда и в следующем году», — заявил болельщик.

«Мы болеем за футбол».

Среди всех пассажиров поезда мнения накануне финала разделились. Не считая граждан Германии и Чили, люди отдавали предпочтения обеим сборным. Всю ночь по вагонам ходили болельщики, поддерживающие то одну, то другую команды. Каждому было интересно найти своего единомышленника.

Однако находились и те, кто ехал на финал ради хорошего футбола. Белов вместе с друзьями не стал выделять в решающем матче какую-либо из сборных, надеясь получить удовольствие от самой игры. Почти такого же мнения придерживается один из чилийских болельщиков, которые заняли целое купе.

«Если мы не победим, я не расстроюсь. Я просто уверен, что матч должен получиться интересным. Конечно, буду надеяться на победу, но выход в финал для нас уже большой праздник», — сказал пассажир Филипе Лабро.

Финальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили состоится в воскресенье на стадионе «Санкт- Петербург» и начнется в 21:00 мск. В 19:15 мск там же пройдет церемония закрытия турнира. Последний бесплатный поезд из Санкт-Петербурга в Москву отправится в понедельник в 22:50 с Московского вокзала.
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