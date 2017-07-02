Футболисты сборной США обыграли команду Ганы в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в субботу в Хартфорде, штат Коннектикут, завершилась со счетом 2:1 в пользу американцев. У победителей отличились Доминик Дуайер (19-я минута) и Келлин Акоста (52). У гостей мяч забил Асамоа Гьян (60), который имел шанс оформить дубль, но на 45-й минуте не смог реализовать пенальти.

Обе сборные продолжают борьбу за попадание в финальную часть чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

Сборная США идет на третьем месте в турнирной таблице финального отборочного раунда в зоне КОНКАКАФ, имея в активе 8 очков после 6 матчей. Команда Ганы занимает третье место в группе Е африканского отборочного турнира, набрав в двух матчах одно очко.