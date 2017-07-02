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https://sport.mail.ru/football2017/news/30254518/
2 июля 2017, 8:19 | Р-Спорт

Футболисты сборной США обыграли команду Ганы в товарищеском матче

МОСКВА, 2 июл — Р-Спорт. Футболисты сборной США на своем поле обыграли в товарищеском матче команду Ганы.

Встреча, прошедшая в субботу в Хартфорде, штат Коннектикут, завершилась со счетом 2:1 в пользу американцев. У победителей отличились Доминик Дуайер (19-я минута) и Келлин Акоста (52). У гостей мяч забил Асамоа Гьян (60), который имел шанс оформить дубль, но на 45-й минуте не смог реализовать пенальти.

Обе сборные продолжают борьбу за попадание в финальную часть чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

Сборная США идет на третьем месте в турнирной таблице финального отборочного раунда в зоне КОНКАКАФ, имея в активе 8 очков после 6 матчей. Команда Ганы занимает третье место в группе Е африканского отборочного турнира, набрав в двух матчах одно очко.
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1 Июля, 23:45 Сборные
США 2:1
Первый тайм: 1:0
Гана
Главные тренеры
Юрген Клинсман Акваси Апиа
Голы
19′ a  
52′ Kellyn Acosta  
  Гьян А. 60′
Нереализованные пенальти
  Гьян А. 45′
Составы
Гьюзан Б. 1
Беслер М. 5
Matt Hedges 21
Зуси Г. 19
32′ Kellyn Acosta 23
45′ 1  
72′ Арриола П. 20
Бедоя А.  
71′ Корона Д. 10
1 Офори Антви Р. 24′
21 Бой Дж.
8 Офори Э.
3 Гьян А.
  1 61′
22 Ачимпонг Ф. 71′
7 Аккам Д. 46′
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