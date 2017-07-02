Футболисты сборной США обыграли команду Ганы в товарищеском матче
МОСКВА, 2 июл —
Р-Спорт. Футболисты сборной США на своем поле обыграли в товарищеском матче команду Ганы.
Встреча, прошедшая в субботу в Хартфорде, штат Коннектикут, завершилась со счетом 2:1 в пользу американцев. У победителей отличились Доминик Дуайер (19-я минута) и Келлин Акоста (52). У гостей мяч забил Асамоа Гьян (60), который имел шанс оформить дубль, но на 45-й минуте не смог реализовать пенальти.
Обе сборные продолжают борьбу за попадание в финальную часть чемпионата мира-2018, который пройдет в России.
Сборная США идет на третьем месте в турнирной таблице финального отборочного раунда в зоне КОНКАКАФ, имея в активе 8 очков после 6 матчей. Команда Ганы занимает третье место в группе Е африканского отборочного турнира, набрав в двух матчах одно очко.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Главные тренеры
|Юрген Клинсман
|Акваси Апиа
Голы
|
|
Нереализованные пенальти
|
|
Составы
|
|
Статистика
|Желтые карточки
|Красные карточки
Судьи
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти