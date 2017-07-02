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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30254063/
2 июля 2017, 1:39 | Р-Спорт

Футболисты Германии идут за недостающим трофеем, чилийцы — за званием лучших в мире

Футболисты сборных Германии и Чили сыграют в финале Кубка конфедераций, который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» в воскресенье.

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© РИА "Новости"

Сборные Германии и Чили выйдут на поле в 21.00. Ранее команды встречались на групповом этапе, и игра в Казани завершилась со счетом 1:1.

Недостающий трофей в коллекции бундестим

Футболисты сборной Германии за свою историю выиграли четыре чемпионата мира и трижды становились чемпионами Европы, но Кубок конфедераций остается для бундестим непокоренной вершиной. Они уже в третий раз участвуют в этом турнире, и только сейчас вышли в финал. В 1999-м немцы не вышли из группы, в 2005-м на домашнем Кубке стали третьими, а в России у них есть возможность наконец-то выиграть титул.

Немцы начали Кубок конфедераций-2017 с нервной победы над Австралией со счетом 3:2, а затем добились только ничейного результата с Чили, пропустив гол на первых минутах. Но затем команда Йоахима Лева показала себя с лучшей стороны и забила в матчах с камерунцами и мексиканцами семь голов. Немцы вышли с первого места в группе, добились крупной победы в полуфинале, при этом еще раз стоит отметить, что сборная Германии играет не основным составом, а в Россию приехал ближайший резерв команды с большим количеством новичков и молодых футболистов.

«Критику я воспринял, перед каждым турниром ведутся дискуссии по составу. Для меня решение приехать с этой командой… Я придерживаюсь своего мнения, что бы ни писали. У меня было ощущение, что с этой командой мы сможем себя очень хорошо показать. Все игроки этой сборной показали себя очень позитивно. Мы ставили цель развивать команду, мы это достигли. Я очень доволен этим турниром», — объяснил журналистам свое решение привезти в Россию молодых футболистов Йоахим Лев.

Чили хочет стать лучшей командой мира

Удивительно, но сборной Чили хватило всего одной победы в основное время, чтобы выйти в финал Кубка конфедераций. Выиграв у камерунцев в Москве на старте группового этапа, в трех следующих матчах команда Хуана Антонио Пицци сыграла вничью, забив два мяча, но как тут не вспомнить поговорку «тише едешь — дальше будешь». Чилийцы вышли из группы со второго места и в полуфинале обыграли команду Португалии в серии пенальти (0:0, по пен. 3:0). Героем матча стал вратарь Клаудио Браво, который отбил все три удара соперников. На групповом этапе он провел только один матч, так как восстанавливался после травмы и набрал неплохую форму.

Для сборной Чили этот Кубок конфедераций — первый в истории, и после двух подряд побед в Кубке Америки южноамериканцы настроены взять еще один трофей. На протяжении всего турнира их яростно поддерживают собственные болельщики, которых в Россию приехало несколько тысяч, и их помощь помогла команде дойти до финала.

«Мы уже обыгрывали сборную Аргентины, одну из лучших команд мира, в финале Кубка Америки. Мы обыграли чемпионов Европы, португальцев. Если завтра мы выиграем у чемпионов мира, то станем лучшей командой мира», — сказал полузащитник команды Артуро Видаль журналистам.

Йоахим Лев может войти в историю

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может стать четвертым тренером в истории, который к победе в чемпионате мира добавил еще и золото Кубка конфедераций. Всего девять тренеров выигрывали этот турнир, и только бразильское трио Марио Загалло, Карлосу Альберто Паррейре и Луису Фелипе Сколари удавалось добиться побед и на Кубке конфедераций, и на чемпионате мира. Лев в России уже одержал сотую победу у руля сборной Германии, и ему может покориться еще одно достижение.

Также у двух футболистов сборной Германии есть неплохой шанс стать лучшими бомбардирами Кубка конфедераций. У Тимо Вернера и Леона Горецки по три забитых мяча, и в финале помешать им разыграть титул может разве что форвард чилийцев Алексис Санчес, от которого можно ждать чего угодно.

На стадионе «Санкт-Петербург», где пройдет последний и решающий матч Кубка конфедераций-2017, ожидается аншлаг.

© Ньюстюб
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