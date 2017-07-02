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https://sport.mail.ru/football2017/news/30254013/
2 июля 2017, 0:31 | ТАСС

Сборные Чили и Германии разыграют Кубок конфедераций по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Сборные Чили и Германии встретятся в воскресенье в финальном матче Кубка конфедераций на стадионе «Санкт-Петербург». За победу на завершающемся в России турнире сыграют чемпионы Южной Америки и чемпионы мира 2014 года.

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© РИА "Новости"

Сборные Чили и Германии на предварительном этапе выступали в группе В, где провели между собой матч 22 июня в Казани — 1:1. На гол Алексиса Санчеса уже на 6-й минуте перед перерывом ответил Ларс Штиндль. В итоге сборная Германии сумела стать победителем группы, выиграв два остальных матча — у аутсайдеров из Австралии (3:2) и Камеруна (3:1). Тогда как чилийцы, обыграв африканских футболистов со счетом 2:0, довольствовались ничьей с австралийцами (1:1).

В полуфинале сборная Чили в серии пенальти обыграла португальскую команду, не сумев забить на протяжении 120 основных и дополнительных минут. Мяч дважды попадал в штангу ворот португальцев, несколько раз соперника выручал вратарь Руй Патрисиу. Героем же послематчевых пенальти стал голкипер сборной Чили Клаудио Браво, который отразил все три удара.

Браво — один из главных претендентов на звание лучшего футболиста турнира, хотя два стартовых матча он пропустил из-за травмы. Сезон-2016/17 Браво провел в английском клубе «Манчестер Сити», где нередко действовал неудачно, потерял место в основном составе, а затем еще и травмировался. Однако в сборной 33-летний Браво выглядит очень надежно.

В национальной команде преображаются и другие чилийские футболисты. «Ла Роха» ["Красная"], как зовут чилийскую сборную, сильна прежде всего командным духом, сыгранностью и самоотверженностью.

Результативная Германия

Немцы в своем полуфинале разгромили соперников из Мексики со счетом 4:1. Игра, по сути, была сделана в стартовые восемь минут, когда полузащитник сборной Германии Леон Горецка забил два мяча.

Сборная Германии на турнире представлена экспериментальным составом, где лишь три футболиста являются чемпионами мира — защитники Шкодран Мустафи и Маттиас Гинтер и капитан команды Юлиан Дракслер. 25-летний Дракслер провел наибольшее количество матчей за сборную из нынешнего созыва — 34. В сборной Чили, которая является самой возрастной на турнире, эту отметку превысили 13 футболистов.

На Кубке конфедераций молодая сборная Германии играет задорно и результативно, забивая больше всех — 11 голов в четырех матчах. Автор дубля в полуфинале Горецка и форвард Тимо Вернер забили на турнире по три мяча, лидируя в споре бомбардиров.

В свою очередь, сборная Чили обладает самой надежной обороной на турнире, в четырех матчах пропустив всего два мяча. Один из них — от немецкого форварда Штиндля, который забил в ворота Джонни Эрреры, в стартовых матчах подменявшего травмированного Браво.

На чемпионатах мира сборная Чили трижды встречалась с командой ФРГ и трижды терпела поражение. В 1962 году немцы выиграли на домашнем для чилийцев турнире со счетом 2:0, в 1974-м — 1:0, а в 1982 году — и вовсе 4:1. В 1974 году чилийская сборная сыграла также с командой ГДР — 1:1.

Победитель финального матча Кубка конфедераций получит 4,1 миллиона долларов призовых, второй призер — 3,6 миллиона. Победитель матча за третье место, в котором 2 июля друг с другом сыграют сборные Португалии и Мексики, получит 3 миллиона долларов, четвертый полуфиналист получит 2,5 миллиона. Каждая из четырех сборных, которые не смогли выйти в полуфинал (включая команду России), получит по 1,7 миллиона.

Путешествие в 1897 год

Перед финальной встречей турнира на стадионе «Санкт- Петербург» пройдет торжественная церемония закрытия, в которой примут участие порядка 1500 человек. По словам режиссера-постановщика церемонии Феликса Михайлова, это будет красочное карнавальное шествие. Церемония начнется почти за два часа до игры — в 19:15 мск и будет продолжаться 20 минут.

Основным мотивом церемонии закрытия будет путешествие во времени. Церемония покажет Петербург 120-летней давности, после чего зритель отправится в путешествие по истории Кубка конфедераций и встретится со всеми победителями турнира.

Сам кубок вынесет на арену чемпион мира 1994 и 2002 гг бразилец Роналдо, среди звездных участников церемонии — знаменитый танцор балета Николай Цискаридзе.

Финальный матч Кубка конфедераций между сборными Чили и Германии начнется на стадионе «Санкт-Петербург» в 21:00 мск. Ранее ни чилийцы, ни немцы на главной арене турнира еще не играли.

В 15:00 мск в Москве на стадионе «Спартака» состоится встреча за третье место, где сыграют сборные Португалии и Мексики.

© Ньюстюб
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