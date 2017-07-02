Португальцы и мексиканцы разыграют третье место на Кубке конфедераций по футболу

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Команды Португалии и Мексики уже встречались на групповой стадии, 18 июня в Казани сыграв со счетом 2:2. Португальцы дважды вели в счете, однако латиноамериканцы сумели оба раза отыграться, забив в том числе на первой добавленной ко второму тайму минуте. В итоге сборная Португалии стала победителем группы А, опередив мексиканцев по разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах.

Однако полуфиналы команды провели неудачно. Сборная Португалии в серии пенальти проиграла команде Чили, которая выглядела сильнее и на протяжении 120 минут встречи. Пару раз чилийцы попали в штангу, а в послематчевой серии сразу три футболиста сборной Португалии не сумели переиграть голкипера соперника Клаудио Браво.

Проиграв в полуфинале и лишившись возможности выиграть очередной титул, покинул расположение сборной Португалии Роналду, который отправился домой к новорожденным дочерям. Роналду на турнире забил два мяча и сделал голевую передачу во встрече с мексиканцами, хотя в полуфинале 32-летний нападающий сыграл не лучшим образом.

Сборная Мексики в полуфинале потерпела разгромное поражение от команды Германии (1:4), не сумев оправиться от двух пропущенных за стартовые восемь минут мячей. Мексиканцы в шестой раз участвуют в Кубке конфедераций и смогли выиграть турнир в 1999 году, а третье место занимали в 1995-м, когда еще разыгрывался Кубок короля Фахда. 12 лет назад в Германии мексиканская сборная могла занять третье место, однако проиграла хозяевам со счетом 3:4.

Победитель матча за третье место Кубка конфедераций получит 3 млн долларов призовых, команда, занявшая четвертое место — 2,5 млн.

Мексика привыкает к разгромам

После поражения от немцев мексиканцы грустно говорили о том, что матч показал настоящий уровень команды, которая пока не готова бороться за трофеи. Год назад сборная Мексики и вовсе была разгромлена со счетом 0:7 — чилийцами в четвертьфинале Кубка Америки, так что для подопечных Хуана Карлоса Осорио не впервой уступать так крупно.

После неудачи в полуфинале сборная Мексики переехала в столицу России из Сочи, тогда как португальцы играли днем ранее в Казани. Учитывая провальную игру команды, Осорио наверняка проведет немало перестановок в составе, к тому же этот тренер известен приверженностью к постоянной ротации состава. В полуфинале некоторые футболисты выступали на непривычных позициях, что во многом и привело к печальному результату.

Вернется в строй и один из капитанов команды Андрес Гуардадо, который не вышел в полуфинале из-за дисквалификации. В его отсутствие мексиканцы полностью проиграли центр поля.

В состав португальской команды вернется лидер обороны Пепе, также пропустивший полуфинал из-за перебора желтых карточек. Без Пепе сборная Португалии отстояла свои ворота в матче с чилийцами, хотя и с трудом выдержав давление соперника. Не лучшим образом португальцы сыграли в нападении, и в матче за третье место наставнику команды Фернанду Сантушу предстоит выстроить игру команды без Роналду. Его заменят Рикарду Куарежма или Нани, в полуфинале появившиеся на поле лишь во втором тайме.

100-й матч за сборную Мексики может провести 28-летний нападающий Джовани дос Сантос. Воспитанник испанской «Барселоны», дос Сантос в последние годы выступает в США за клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». В 99 матчах за национальную команду дос Сантос провел 18 мячей, один из которых — в 1/8 финала чемпионата мира-2014 со сборной Нидерландов (1:2).

Матч сборных Португалии и Мексики начнется в Москве на стадионе «Спартак» в 15:00 мск. В 21:00 мск на арене «Санкт- Петербург» состоится финальная встреча между командами Германии и Чили.