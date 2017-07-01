Варгас: Не знаю, как буду праздновать, если забью победный гол в финале КК-2017

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Игра пройдёт завтра, 2 июля, начало — в 21:00 мск.

«Хочу ли я забить в финале? Конечно! Каждый нападающий мечтает забить гол, который принесёт титул! Забить победный гол в матче за сборную — это уже само по себе незабываемо, а сделать это в финале — вообще что-то невероятное!

Если это произойдёт, наверное, в моей голове пронесётся тысяча мыслей. Не знаю, как я буду праздновать, кого буду обнимать, буду плакать или смеяться… До этого надо дожить. Надеюсь, такое возможно.

Я совершенно не удивлён тем, что Германия вышла в финал. С первого же тура мы понимали, что это один из фаворитов, поскольку в команде собраны классные футболисты. Другим фаворитом была Португалия, но её мы уже прошли в полуфинале. Если мы сохраним выдержку и сыграем так, как играли здесь до сих пор, мы вправе рассчитывать на благоприятный результат, — цитирует Варгаса официальный сайт ФИФА.