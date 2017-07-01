Станислав Черчесов: Россия на правильном пути во всех отношениях
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что гости Кубка конфедераций-2017 в России остались довольны организацией турнира.
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По его словам, страна находится на правильном пути.
Дракслер поблагодарил организаторов Кубка конфедераций в открытом письме.
— Россия — открытая страна. На Кубок конфедераций приехали семь стран, а мероприятие «Футбол объединяет» посетило множество детей из разных стран, — приводит RT слова Черчесова. — Такое лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Капитан сборной Германии (Юлиан Дракслер. — Прим. «СЭ») написал открытое письмо, в котором рассказал, как ему нравится здесь. Чилийцы, мексиканцы и другие тоже довольны. Россия на правильном пути во всех отношениях. Думаю, что это будет продолжаться. Главное, чтобы все было правильно освещено.
Напомним, что Кубок конфедераций проходит в Москве,
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