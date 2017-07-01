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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
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Новая Зеландия 0
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Чили 2
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Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
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Россия 1
тв
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30253639/
1 июля 2017, 23:07 | Спорт-Экспресс

Станислав Черчесов: Россия на правильном пути во всех отношениях

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что гости Кубка конфедераций-2017 в России остались довольны организацией турнира.

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© РИА "Новости"

По его словам, страна находится на правильном пути.

Дракслер поблагодарил организаторов Кубка конфедераций в открытом письме.

— Россия — открытая страна. На Кубок конфедераций приехали семь стран, а мероприятие «Футбол объединяет» посетило множество детей из разных стран, — приводит RT слова Черчесова. — Такое лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Капитан сборной Германии (Юлиан Дракслер. — Прим. «СЭ») написал открытое письмо, в котором рассказал, как ему нравится здесь. Чилийцы, мексиканцы и другие тоже довольны. Россия на правильном пути во всех отношениях. Думаю, что это будет продолжаться. Главное, чтобы все было правильно освещено.

Напомним, что Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В финале турнира сыграют сборные Германии и Чили. Встреча состоится 2 июля, начало — в 21.00 по московскому времени.
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