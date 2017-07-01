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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30253387/
1 июля 2017, 21:46 | ТАСС

Мутко: Кубок конфедераций задал высокую планку, ЧМ-2018 будет проведен на том же уровне

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Кубок конфедераций по футболу установил новый стандарт проведения турнира, по которому будет проведен и чемпионат мира 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

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«Этот турнир уже задал высокую планку и новый стандарт организации. Это тот уровень, на котором мы проведем чемпионат мира», — отметил он.

Кубок конфедераций завершится в воскресенье, в финале сыграют сборные Германии и Чили. Матч начнется на стадионе «Санкт-Петербург» в 21:00 мск.

«Фаворита в финале выделять не нужно, встречаются равные по классу, но разные по стилю и организации игры команды. Это две великолепные сборные, думаю, что будет большая игра. В каждой команде есть яркие игроки: у немцев фантастическая молодежь, которая уже играет за клубы мировой величины, а у Чили есть такие игроки, как Артуро Видаль, Алексис Санчес, высококлассные мастера. Будет интересный футбол, всех призываю его посмотреть», — сказал Мутко.

Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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