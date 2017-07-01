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https://sport.mail.ru/football2017/news/30253188/
1 июля 2017, 21:32 | Советский спорт

Мексиканцы, «Фишт» и цены. Чем запомнится Кубок конфедераций в Сочи

Корреспондент «Советского спорта» подводит итоги КК-2017 в Сочи, делится впечатлениями от турнира, и рассказывает о плюсах и минусах города.

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© РИА "Новости"
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АТМОСФЕРА

Расслабленность, свежий морской воздух и огромное количество людей на пляжах — обычные впечатления и воспоминания от любого курортного города. Именно так воспримут Адлер все, кто приедет сюда в следующем году на чемпионат мира. О футболе вспоминают только в дни матчей, тогда-то местные бары отчасти заполняются болельщиками. Впрочем, нехватка футбольной атмосферы никак не портит настроение.

Теперь об иностранных болельщиках. Сочи посетило пять сборных: Германия, Мексика, Новая Зеландия, Австралия и Камерун. И только болельщики Мексики вызвали интерес у российской публики (впрочем, из остальных стран почти никто не приехал). Мексиканцы ничуть не хуже чилийцев умеют делать шоу — охотно фотографируются, распевают песни, удивляют нарядами, задают тон на стадионе. Правда за эти две недели полиция почему-то особенно тщательно приглядывала за маленькой группкой фанатов из Камеруна.

В общем, чем больше приедет фанатов Бразилии, Чили, Мексики, тем лучше. Они привезут в Сочи карнавал и праздник.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Сборные, которые могут сравнить Сочи с другими тремя городами КК, назовут его лучшим. В Москве жаловались на пробки, в Петербурге — на поле, разве что Казань составит конкуренцию. Но в Сочи все без ума от климата и отелей в видом на море, красочного стадиона «Фишт» и организации тренировок с матчами. В сборной Германии, которая провела в Сочи три игры, не найдется футболиста, который бы не рассказал, как ему нравятся местные пляжи.

Не зря зарубежные СМИ пишут, что на две базы в городе претендуют уже 14 сборных. Интересно, успели ли немцы забронировать за собой право на одну из них?

С точки зрения болельщика, есть определенные минусы. Главный вопрос — как уехать с «Фишта» после игры. Вариант только один — полчаса пешком до ближайшей железнодорожной станции. В дни матчей весь транспорт отправляется только оттуда. Конечно, можно забыть о проблемах, сняв дорогой номер в одном из отелей напротив «Фишта».

Приведу личный пример. Мой отель находился примерно в пяти километрах от Олимпийского парка. До него можно было идти пешком (те же 30−40 минут, как до станции), либо заплатить очень жадным моторикшам. Как вам: 400 рублей за 10 минут езды. Это цена в дни матчей. Впрочем, я видела, как мексиканцам назвали другую цифру — 600 рублей.

После масштабной стройки и множества преобразований (например, на месте заброшенных бараков и огородов отстроена красивая набережная и комплекс отелей-апартаментов), местный бизнес решил, что нужно жить по европейским стандартам. Некоторые продуктовые магазины эконом-класса продают товары по ценам выше московских. А в кафе рядом с набережной поесть меньше, чем на тысячи две рублей будет проблематично.

ЧТО ЖДАТЬ НА ЧМ-2018

Первым козырем Сочи может стать сборная Бразилии. Скорее всего, команда выберет именно этот город (если конечно другие сборные не подсуетятся раньше). Пока, по слухам, в списке претендентов значатся Голландия, Норвегия и Австрия. Германия? Возможно. Немцам очень понравилась четкая организация и близость отеля к полям.

Второй козырь очевиден — климат, гигантское количество интересных экскурсий и возможность совместить футбол с походом на пляжи. Так что если раздумываете, в какой город ехать на матчи ЧМ-2018, обязательно включите Сочи в свой маршрут.
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