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https://sport.mail.ru/football2017/news/30253101/
1 июля 2017, 21:18 | Р-Спорт

Гандбольный вратарь Сукосян в 55 лет готов сменить Акинфеева в сборной РФ по футболу

Олимпийский чемпион 2000 года 55-летний гандбольный вратарь Павел Сукосян, в прошлом сезоне выступавший в суперлиге за московский УОР № 2, заявил, что если родина прикажет, он готов сменить Игоря Акинфеева в воротах сборной России по футболу.

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© РИА "Новости"

Сукосян, ранее работавший в женском клубе «Луч» (Москва) и женской сборной России в качестве тренера, в прошлом сезоне возобновил карьеру вратаря в возрасте 55 лет и помог сохранить прописку в суперлиге клубу УОР № 2, который финишировал на десятом месте. Сукосян является чемпионом Европы, двукратным чемпионом мира и победителем Олимпиады-2000. В субботу в рамках Всероссийского олимпийского дня в Москве 55-летний гандбольный голкипер сыграл на воротах в гала-матче по футболу между командами олимпийских чемпионов по летним и зимним видам спорта. Сборная «зимников» победила «летников» со счетом 2:1.

«Очень хорошо игралось в футбол на воротах! Стоял уверенно, все-таки в этом футбольном гала-матче ворота были такие же по размеру, как в гандболе. Специфика одна и та же. В больших воротах в профессиональном футболе, думаю, тоже уверенно сыграл бы. Что там стоять-то? Отбивай и все. Я таких ошибок, как Игорь Акинфеев в сборной, не допустил бы на выходах. Голы сборная России по футболу пропускает на выходах вратаря из ворот. Родина прикажет — я готов заменить Акинфеева (в сборной России)», — сказал Сукосян агентству «Р-Спорт».

Сборная России по футболу не сумела пробиться в полуфинал домашнего Кубка конфедераций. На групповом этапе российские футболисты обыграли команду Новой Зеландии (2:0) и уступили сборным Португалии (0:1) и Мексики (1:2). Акинфеев отыграл все три матча полностью.
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