Гандбольный вратарь Сукосян в 55 лет готов сменить Акинфеева в сборной РФ по футболу
Олимпийский чемпион 2000 года 55-летний гандбольный вратарь Павел Сукосян, в прошлом сезоне выступавший в суперлиге за московский УОР № 2, заявил, что если родина прикажет, он готов сменить Игоря Акинфеева в воротах сборной России по футболу.
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Сукосян, ранее работавший в женском клубе «Луч» (Москва) и женской сборной России в качестве тренера, в прошлом сезоне возобновил карьеру вратаря в возрасте 55 лет и помог сохранить прописку в суперлиге клубу УОР № 2, который финишировал на десятом месте. Сукосян является чемпионом Европы, двукратным чемпионом мира и победителем Олимпиады-2000. В субботу в рамках Всероссийского олимпийского дня в Москве 55-летний гандбольный голкипер сыграл на воротах в
«Очень хорошо игралось в футбол на воротах! Стоял уверенно,
Сборная России по футболу не сумела пробиться в полуфинал домашнего Кубка конфедераций. На групповом этапе российские футболисты обыграли команду Новой Зеландии (2:0) и уступили сборным Португалии (0:1) и Мексики (1:2). Акинфеев отыграл все три матча полностью.
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