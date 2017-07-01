Карпин: Игроки сборной Германии, выступающие на КК, подойдут любой команде мира

Встреча пройдёт завтра, 2 июля, начало — в 21:00 мск.

«Чилийцы почти весь турнир сыграли одним и тем же составом, а немцы проводили ротацию, поэтому я считаю именно их фаворитом финала. Сборная Германии невероятна. Они не привезли основу, но даже те игроки, которые есть сейчас, подойдут любой команде мира. Что касается Чили, то это интересная команда, они показывают фантастический футбол», — цитирует Карпина MDZ со ссылкой на агентство DPA.