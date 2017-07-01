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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Чили 0 (3)
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2.07 не начался Португалия
Мексика
Финал
2.07 не начался Чили
Германия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30252870/
1 июля 2017, 20:51 | Чемпионат.com

Карпин: Игроки сборной Германии, выступающие на КК, подойдут любой команде мира

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился ожиданиями от финального матча Кубка конфедераций — 2017, в котором сборная Германии сыграет с командой Чили.

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© РИА "Новости"

Встреча пройдёт завтра, 2 июля, начало — в 21:00 мск.

«Чилийцы почти весь турнир сыграли одним и тем же составом, а немцы проводили ротацию, поэтому я считаю именно их фаворитом финала. Сборная Германии невероятна. Они не привезли основу, но даже те игроки, которые есть сейчас, подойдут любой команде мира. Что касается Чили, то это интересная команда, они показывают фантастический футбол», — цитирует Карпина MDZ со ссылкой на агентство DPA.
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