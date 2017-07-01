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https://sport.mail.ru/football2017/news/30252722/
1 июля 2017, 20:43 | Р-Спорт

Мутко заявил, что воспринимает слова Диего Марадоны как поддержку в адрес России

Слова одного из лучших игроков в истории мирового футбола аргентинца Диего Марадоны о готовности стать главным тренером сборной России стоит воспринимать как поддержку России и отечественному футболу, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко.

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© РИА "Новости"

Марадона 1 июля в интервью RT заявил, что хотел бы стать тренером сборной России. На домашнем Кубке конфедераций сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла третье место в группе A и не смогла пробиться в плей-офф турнира.

«Диего Марадона — величайший футболист, он сейчас в России, очень тепло относится к нашей стране, к нашему президенту, — заявил Мутко по телефону. — У него здесь много друзей. Думаю, что эти слова просто в поддержку нашей страны. Даже (главный тренер сборной Германии Йоахим) Лёв, как вы видели, как тепло отнесся и высказал искреннее сожаление, что мы не вышли в полуфинал. Наша команда всем понравилась, все желали ей удачи. Но спорт — такая вещь».

«К нам тепло относятся многие и многие страны, нас любят, когда побывают в России. И Диего здесь не исключение. Мы это рассматриваем как некую поддержку нашего футбола. А пока двигаемся вперед, у нас есть тренер, есть вокруг чего строить команду. Будем двигаться дальше, надеясь, что чемпионат мира будет более успешным для нас», — добавил вице-премьер РФ.
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