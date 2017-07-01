Тренер сборной Мексики по футболу считает, что ЧМ-2018 в России пройдет отлично

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«Мы уже были в Москве, просто прекрасный город. В России потрясающая организация, очень хорошие стадионы. Мне нравится, что здесь очень эмоциональные болельщики, ведь нас поддерживали не только фанаты из Мексики, но и местные любители футбола. Хочу поблагодарить их за это», — сказал Осорио.

«Чемпионат мира в России пройдет отлично, как и все здесь», — добавил специалист.

Матч за третье место Кубка конфедераций между сборными Мексики и Португалии пройдет в воскресенье на московском стадионе «Спартак» (начало — 15:00 мск).