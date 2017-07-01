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https://sport.mail.ru/football2017/news/30252551/
1 июля 2017, 20:31 | ТАСС

Маркес: Мексиканцы будут биться изо всех сил в матче за третье место Кубка конфедераций

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес сказал, что команда намерена биться изо всех сил в матче за третье место на Кубке конфедераций 2017 года в России. Об этом он сообщил журналистам.

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«Не стоит относиться к игре с Португалией, как к обычному матчу. Поэтому мы будем биться изо всех сил. Нам нужно использовать все свои сильные стороны в игре с португальцами», — добавил Маркес.

На текущем турнире игрок провел два матча из четырех — против сборных Новой Зеландии и Германии. В обеих встречах 38-летний защитник выходил на замену в середине второго тайма.

«Все знают, что у меня была операция на спине. Восстанавливаюсь я не быстро, но мне повезло, что я здесь. Я многому научился на этом турнире, пытаюсь поддерживать команду. Каждый день, находясь здесь, чувствую лучше себя физически», — сказал игрок.

Матч за третье место Кубка конфедераций Португалия — Мексика пройдет в воскресенье на московском стадионе «Спартак» (начало — 15:00 мск).
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