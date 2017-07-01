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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30252477/
1 июля 2017, 20:23 | ТАСС

Тренер сборной Мексики назвал жизненно важным матч за третье место Кубка конфедераций

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Матч за третье место Кубка конфедераций против команды Португалии станет жизненно важным для футболистов сборной Мексики. Такое мнение журналистам высказал главный тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио.

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Встреча пройдет в воскресенье на московском стадионе «Спартак» (начало — 15:00 мск).

«Это жизненно важный матч, особенно если вспоминать про процессы, которые происходят в нашей команде. Это возможность расти для нас и большая возможность для всего мексиканского футбола», — сказал специалист.

«Мы должны привыкать к турнирам подобного уровня, чтобы игроки привыкали к интенсивности, мы все только от этого выиграем. Это хорошая возможность сыграть с чемпионами Европы, у нас есть потребность встречаться с такими сильными командами. Это может дать пользу команде в долгосрочной перспективе», — добавил Осорио.

Кубок конфедераций завершится 2 июля. В финале турнира, который состоится в воскресенье на стадионе «Санкт- Петербург» (начало — 21:00 мск), встретятся команды Германии и Чили.
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