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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
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тв
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Новая Зеландия 0
тв
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Чили 2
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Германия 3
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Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
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тв
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Австралия 1
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тв
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Мексика
Финал
2.07 не начался Чили
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30252463/
1 июля 2017, 20:04 | Чемпионат.com

Черчесов наблюдал за тренировкой сборной Германии в компании Лёва

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку сборной Германии, которая готовится к матчу с командой Чили в финале Кубка конфедераций — 2017.

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© РИА "Новости"

Игра пройдёт завтра, 2 июля, начало — в 21:00 мск.

Черчесов наблюдал за работой команды вместе с наставником бундестим Йоахимом Левом, под руководством которого Черчесов играл за австрийский «Тироль» с 2001 по 2002 год.
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