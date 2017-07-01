Черчесов наблюдал за тренировкой сборной Германии в компании Лёва
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку сборной Германии, которая готовится к матчу с командой Чили в финале Кубка конфедераций — 2017.
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Игра пройдёт завтра, 2 июля, начало — в 21:00 мск.
Черчесов наблюдал за работой команды вместе с наставником бундестим Йоахимом Левом, под руководством которого Черчесов играл за австрийский «Тироль» с 2001 по 2002 год.
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