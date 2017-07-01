Черчесов наблюдал за тренировкой сборной Германии в компании Лёва

Перед финальным матчем Кубка конфедераций главный тренер сборной Германии Йоахим Лев и капитан «манншафт» Юлиан Дракслер пообещали извлечь уроки из игры с Чили на групповом этапе и заверили, что петербургская погода не повлияет на игру немецкой команды.