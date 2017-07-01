Йоахим Лев: Браво? Мы можем нанести пару отменных ударов с пенальти

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— В команде очень хорошее настроение — сказал Лев. — Мы дошли до финала — это было нашей целью. Заслуженно добрались до решающей игры. Думаю, Германия и Чили — две лучшие команды турнира. Завтра будет много борьбы, игра будет интенсивной. Чили — невероятно хорошая команда. С большим опытом, сыгранностью, своими наработками. Если мы хотим победить — должны показать свой лучший футбол.

— До турнира вас критиковали за то, что не взяли многих опытных игроков. Выбор оправдался? Кто из этого состава может поехать на ЧМ?

— Перед каждым турниром ведутся дискуссии о составе. Да, у этой команды не так много международного опыта, но у меня было предчувствие, что мы покажем себя очень хорошо. Что будет через год? Сложно сказать. Все футболисты показали себя позитивно. Нет ни одного игрока, который разочаровал бы меня.

— Смотрели финал молодежного Euro? Поздравили сборную U-21 с победой на этом турнире (Германия накануне победила Испанию — 1:0)?

— Конечно же, я их поздравил сразу после игры. Нас очень порадовал успех молодежной команды. Некоторые наши футболисты — такие как Горецка и Вернер — взяты из той сборной и, несмотря на эти потери, она все равно добилась победы. У нас заложена отличная основа для будущего. Сейчас в нашей стране эйфория по этому поводу. Но, напомню, что чемпионат мира — это самый сложный турнир. Нужно в течение пяти недель прикладывать сверхчеловеческие усилия. Необходимо провести семь матчей без ошибок, выложиться по полной. На ЧМ-2018 шесть-семь стран могут показать футбол высшего качества. Например, в Аргентине есть Месси, Дибала, Ди Мария. До ЧМ-2018 еще 12 месяцев и нынешние успехи мало влияют на выступление на этом турнире.

— Что вы собираетесь изменить по сравнению с первым матчем против Чили (ничья 1:1 в группе)?

— Внесем небольшие корректировки. В первые 15 минут первого матча мы не совсем контролировали игру, могли проигрывать 0:2. Хорошо, что потом смогли вернуться. Во втором тайме тоже могли создать больше моментов. Завтра нам придется встретиться с очень гибкой командой.

— Не боитесь, что дело дойдет до серии пенальти?

— Конечно, не боюсь! Они здорово сыграли в серии против Португалии, отлично проявил себя Браво, но у нас тоже хороший вратарь. И мы вполне можем нанести парочку отменных ударов по воротам с «точки».

— В Петербурге нет теплого моря и хорошей погоды. Это повлияет на вашу игру?

— Проблема, когда вы приезжаете из холодного климата в теплый. А если наоборот — проблемы нет. В Сочи было здорово — тепло, солнышко. Но к петербургским условиям мы быстро приспособились. То, что здесь прохладно, даже хорошо для игры.

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— Гордимся тем, что вышли в финал — начал Дракслер. — Знаем, что Чили — сильный соперник, но мы готовы к матчу!

— Что для вас значит этот турнир? Вы даже написали письмо с благодарностями в адрес организаторов.

— Как я уже сказал в своем письме, нас приняли очень тепло. Суперорганизация! Нам не пришлось ни о чем заботиться. Нас здорово принял русский народ, а оргкомитет проделал большую работу.

— Вы уже встречались с Чили в групповом турнире. Финальная игра будет сильно отличаться от первого матча?

— Нельзя сравнивать завтрашний матч с игрой группового турнира. Мы тогда выглядели не очень хорошо. Сейчас должны показать лучший результат. Я не беспокоюсь, уверен, что сейчас мы готовы к финалу на сто процентов.

— В группе вы не очень хорошо начали игру против Чили.

— Действительно, мы проспали первые 15 минут. Поэтому и не победили. Завтра надо все 90 или 120 минут выкладываться по полной. За последние дни мы здорово выросли как команда. Теперь обязаны показать самую лучшую игру. Нет ничего лучше, чем уйти в отпуск с титулом!

— Вязкое поле и дождливая погода могут сказаться на завтрашней игре?

— Даже хорошо, что тут не каждый день 30 градусов жары. Мы можем сыграть и под дождем. Погода не играет роли. Главное — игровая форма. Все остальные факторы — не решающие.