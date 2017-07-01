Лев не боится, что финал с Чили может завершиться серией пенальти

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Финальный матч турнира между сборными Чили и Германии пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге. Чилийцы в полуфинале обыграли сборную Португалии по пенальти.

«Почему я должен бояться? Мы тоже можем нанести удары, и у нас отличный вратарь. Я не боюсь того, что игра дойдет до серии одиннадцатиметровых ударов», — сказал Лев журналистам.

В матче группового этапа чилийцы и немцы сыграли вничью (1:1). «Небольшие корректировки внесем. Первые 10−15 минут мы не контролировали игру, могли бы проигрывать 0:2, но смогли вернуться в игру. С самого начала мы должны держать игру в финале в своих руках, контролировать ее. Завтра мы обязательно будем стараться победить, мы будем играть против команды, которая действует очень гибко в атаке. Нам следует действовать активнее, чем в первом матче с чилийцами», — сказал Лев.