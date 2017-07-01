Бутусов: Мое самое сильное место в футболе — голова
Рок-звезда — о футболе и чемпионате мира-2018.
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— Как чувствуете себя в роли футбольного посла Екатеринбурга?
— Вспоминаю детство. До того, как я переехал с родителями из Красноярска в Екатеринбург, постоянно играл в футбол. Неизвестно, что бы со мной было, если бы меня не увезли. Помните все эти турниры — «Кожаный мяч», «Золотая шайба»? Мы трудились зимой и летом. Я увлекающийся человек. Помимо обязательных увлечений, таких как учеба в художественной школе имени Сурикова, все остальное мое время занимал в футбол. Мы постоянно играли в него с братьями.
— Действительно могли стать профессиональным футболистом?
— Вряд ли. Мы играли и не задумывались ни о чем. Да, было определенное движение, доходили до юношеского состава. А дальше… Кажется, я достаточно наигрался. Однажды даже физически пострадал на этой почве. После того, как меня принесли домой с окровавленным лбом, мама сказала, что мое самое сильное место в футболе — голова.
— Сейчас удается бывать на футболе или хотя бы смотреть его по телевизору?
— Очень редко и исключительно по телевизору.
— Когда откроется новый стадион в Екатеринбурге, придете на матч?
— Если дело касается общественной деятельности, то я, конечно, выползаю из своего логова, и всегда готов поддержать.
— Чемпионат мира в России — большое событие лично для вас?
— Очень надеюсь, что чемпионат мира по футболу станет причиной объединения людей. Для меня самый важный аспект — гуманистический и духовный. Если это несет в себе благие помыслы — слава Богу! Как музыкант я всегда призываю к тому, чтобы мы объединялись и делали совместные мероприятия, чтобы людям было понятно, что никаких границ между нами нет.
— Вы ассоциируетесь с двумя городами: Екатеринбургом и Петербургом. Когда «Зенит» играет с «Уралом», вы за кого болеете?
— Очень важно отдавать предпочтение тем, кто больше хочет победить. Кто в итоге выиграет, не знаю, — я ж не предсказатель. Но я всегда за тех, кто рвется к победе. Даже если это противоположная сторона, соперник моей команды. Душой, искренне желаю победы именно тем, у кого больше стремления. Потому что именно это достойно уважения.
— Вы уже были внутри нового стадиона в Петербурге?
— Еще нет, но я надеюсь внимательно его изучить, потому что меня, как архитектора, сейчас это очень интересует. Так получается, что в последнее время я изучаю именно специфику строительства стадионов. Хотя по специальности, по профессиональной принадлежности я
— Какой из стадионов вас с профессиональной точки зрения впечатлил?
— Внешне впечатляет именно петербургский стадион. Остальные арены чемпионата мира я видел только виртуально, на уровне макетов. Но сам факт, что у нас скоро будет построено так много стадионов, говорит о необходимости в скором времени привлекать молодежь, развивать ее интерес к спорту. Чтобы добро не пропадало, правильно?
— На стадионе в Петербурге уже проводили
— Конечно. Я всегда рад устроить праздничное событие, привлечь коллег. Да и вообще у нас богатая на таланты страна. На больших стадионах можно делать праздничные мероприятия, которые воодушевляют людей.
Финал Кубка конфедераций-2017 Чили — Германия пройдет в воскресенье, 2 июля, в
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