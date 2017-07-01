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Главным героем презентации семи городов-хозяев ЧМ-2018, которые не были задействованы в Кубке конфедераций, стал Вячеслав Бутусов. Совместное фото с рок-звездой старались сделать все — от журналистов до космонавтов. В беседе с прессой лидер группы «Ю-Питер» вспомнил о том, как участвовал в турнире «Кожаный мяч» и оценил стадионы ЧМ-2018 как профессиональный архитектор.

— Как чувствуете себя в роли футбольного посла Екатеринбурга?

— Вспоминаю детство. До того, как я переехал с родителями из Красноярска в Екатеринбург, постоянно играл в футбол. Неизвестно, что бы со мной было, если бы меня не увезли. Помните все эти турниры — «Кожаный мяч», «Золотая шайба»? Мы трудились зимой и летом. Я увлекающийся человек. Помимо обязательных увлечений, таких как учеба в художественной школе имени Сурикова, все остальное мое время занимал в футбол. Мы постоянно играли в него с братьями.

— Действительно могли стать профессиональным футболистом?

— Вряд ли. Мы играли и не задумывались ни о чем. Да, было определенное движение, доходили до юношеского состава. А дальше… Кажется, я достаточно наигрался. Однажды даже физически пострадал на этой почве. После того, как меня принесли домой с окровавленным лбом, мама сказала, что мое самое сильное место в футболе — голова.

— Сейчас удается бывать на футболе или хотя бы смотреть его по телевизору?

— Очень редко и исключительно по телевизору.

— Когда откроется новый стадион в Екатеринбурге, придете на матч?

— Если дело касается общественной деятельности, то я, конечно, выползаю из своего логова, и всегда готов поддержать.

— Чемпионат мира в России — большое событие лично для вас?

— Очень надеюсь, что чемпионат мира по футболу станет причиной объединения людей. Для меня самый важный аспект — гуманистический и духовный. Если это несет в себе благие помыслы — слава Богу! Как музыкант я всегда призываю к тому, чтобы мы объединялись и делали совместные мероприятия, чтобы людям было понятно, что никаких границ между нами нет.

— Вы ассоциируетесь с двумя городами: Екатеринбургом и Петербургом. Когда «Зенит» играет с «Уралом», вы за кого болеете?

— Очень важно отдавать предпочтение тем, кто больше хочет победить. Кто в итоге выиграет, не знаю, — я ж не предсказатель. Но я всегда за тех, кто рвется к победе. Даже если это противоположная сторона, соперник моей команды. Душой, искренне желаю победы именно тем, у кого больше стремления. Потому что именно это достойно уважения.

— Вы уже были внутри нового стадиона в Петербурге?

— Еще нет, но я надеюсь внимательно его изучить, потому что меня, как архитектора, сейчас это очень интересует. Так получается, что в последнее время я изучаю именно специфику строительства стадионов. Хотя по специальности, по профессиональной принадлежности я архитектор-градостроитель.

— Какой из стадионов вас с профессиональной точки зрения впечатлил?

— Внешне впечатляет именно петербургский стадион. Остальные арены чемпионата мира я видел только виртуально, на уровне макетов. Но сам факт, что у нас скоро будет построено так много стадионов, говорит о необходимости в скором времени привлекать молодежь, развивать ее интерес к спорту. Чтобы добро не пропадало, правильно?

— На стадионе в Петербурге уже проводили рок-концерт — правда, тогда это было тестовое мероприятие. Вам хотелось выступить на нем, собрать этот стадион?

— Конечно. Я всегда рад устроить праздничное событие, привлечь коллег. Да и вообще у нас богатая на таланты страна. На больших стадионах можно делать праздничные мероприятия, которые воодушевляют людей.