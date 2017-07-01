Песков: Путин не планирует посещать финальный матч Кубка конфедераций

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«Нет», — сказал Песков РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава государства присутствовал на открытии Кубка конфедерации 17 июня, в частности, он произнес приветственную речь, дав старт соревнованиям, и поболел за российскую сборную, которая сыграла с командой Новой Зеландии.