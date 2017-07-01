Песков: Путин не планирует посещать финальный матч Кубка конфедераций
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует посещать финальный матч Кубка конфедераций по футболу, который пройдет в воскресенье в
Санкт-Петербурге, сообщил в субботу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Нет», — сказал Песков РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава государства присутствовал на открытии Кубка конфедерации 17 июня, в частности, он произнес приветственную речь, дав старт соревнованиям, и поболел за российскую сборную, которая сыграла с командой Новой Зеландии.
Матчи турнира с 17 июня по 2 июля принимают Сочи, Казань, Москва и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter