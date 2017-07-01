Хуан Антонио Пицци: Стадион в Петербурге — прекрасный!

— Вы немного прогулялись по полю стадиона. Что думаете о его состоянии?

— Нам понравилось. Только, чтобы сохранить поле, нам не предоставили возможности потренироваться здесь. А так стадион прекрасный, новый. Будем надеяться, что мы сможем показать красивый футбол, и люди смогут им насладиться.

— Браво пропустил первый матч с Германией.

— Клаудио внес большой вклад в наш выход в финал. Не нужно повторять, что он значит для нас. Он не играл в первом матче, но всегда был рядом с нами и помогал всем сконцентрироваться. Полевые игроки и вратари чувствуют поддержку друг друга в команде. Я не буду менять то, что вы видели в предыдущих матчах. Мы все знаем способности Браво как вратаря.

— Какую оценку вы бы дали своему периоду в команде?

— Я очень доволен результатами. Мы смогли во всех матчах играть на максимальном уровне. Команда показала, что может поспорить за победу с любой командой. Это вселяет оптимизм. Мы будем делать все, чтобы сохранить этот уровень. Этот месяц был очень интенсивным. Нам пришлось пройти тяжелый период, чтобы добраться до финала.

— Как чувствуете себя перед финалом?

— Я спокоен, мы делаем то, что делаем обычно перед любым матчем. У нас много времени, чтобы сосредоточиться, обменяться мнениями с персоналом и врачами. Мы владеем всей основной информацией и постараемся принять сам лучшие решения. Все очень спокойно. Мы особенно не выходим из гостиницы, ведем закрытый режим работы. Я понимаю, что пришло время приложить последние усилия.

— Марсело Диас и Алексис Санчес вчера сказали, что сборная Чили — лучшая в мире. Для вас это так?

— Лучшие-худшие — это не имеет никакого значения. Мы стараемся улучшать команду день ото дня, преодолевать самих себя, требовать максимума, чтобы показывать лучшие результаты. В этом наша цель. Не мне говорить, кто лучше или хуже. Кто побеждает, тот и лучше. Это вопрос личный. Мы стараемся выигрывать и создать команду, которая сможет играть с любым соперником. Мы просто стараемся преодолевать самих себя.

— В финале вы будете играть с экспериментальной командой. Чего ждете от нее?

— У нас есть игроки, которые преодолели большой футбольный путь. Они играют в лучших командах мира и у них есть возможность играть за рубежом длительное время. Немецкая сборная — такая же. Мы говорим о группе игроков, которые несмотря на молодой возраст, обладают большим опытом и играют в крупных чемпионатах. Есть Киммих, который играет в лучшем клубе мира. Мустафи выступал на чемпионате мира, а также играл в Испании и Англии. Таких игроков много, это делает их соперниками высшего уровня. Мы подготовлены в этом аспекте. Будем стараться предпринять все усилия, чтобы навязать свой стиль игры.

— Обе команды сыграли 4 матча за две недели. Чилийцы еще отыграли 120 минут против Португалии. Фактор усталости будет важен?

— Мы сыграли вообще 7 матчей за месяц, и впереди восьмая игра, последняя. В двух матчах игроки очень сильно выложились. На нынешнем этапе мотивация превышает любую усталость. Физическое состояние не станет решающим фактором. С другой стороны, мы смогли хорошо восстановиться и поработать над отдыхом с врачами, специалистами по физподготовке. Наши игроки свежи и желают завтра показать себя на 100 процентов. Игроки должны мечтать о победе и быть готовыми играть с лучшими в мире. Не надо мечтать о том, чтобы добиться победы одному. В одиночку невозможно что-то сделать. Всегда нужна группа единомышленников, к чему мы и стремимся. Когда работаем как команда, тогда мы и сильны.

Артуро Видаль: Мы не собираемся проигрывать

­- Мы очень рады выходу в финал. Сборная проделала огромную работу, была сосредоточена. Мы рады и удовлетворены. Надеемся, что завтра сыграем прекрасный матч, победим и поднимем кубок над головой.

— Что можете сказать о сборной Германии?

— Это молодая команда, сильная. У игроков Германии больше плюсов, чем минусов. Они достигли огромного прогресса. Они заслуживают быть в финале. Если мы будем играть так, как в финале Кубка Америки, мы сможем выиграть.

— Что скажете о ваших вратарях?

— Это наша сильная сторона, это сыграет в нашу пользу. У нас было два финала против Аргентины — одной из лучших сборной. Так что надеюсь завтра мы покажем себя хорошо. Мы так близко подошли к кубку, что очень хотим победить.

— Вам не очень нравится, что вас называют «золотым поколением». Но что для вас значит быть его представителем?

— Для меня это мечта. Я горжусь тем, что ношу эту форму, играю с великими игроками. Мы много лет работали над этим. Здесь играют лучшие футболисты в истории. Для меня это и мечта, и гордость — выигрывать кубки, быть в команде.

— Санчес и Браво говорили, что они едины со страной, с журналистами. Что вы думаете об этом?

— Я не видел пресс-конференции, но почитал потом. Когда мы выходим на поле, я стараюсь бороться и помогать команде. В «Баварии» у меня то же самое. Если бы я не смог вкладывать сердце и душу, я не стал бы футболистом.

— Вы согласны, что Чили — лучшая сборная?

— Если завтра выиграем, станем лучшей командой мира!

— Если не выиграете, что испытаете?

— Мы не собираемся проигрывать. Мы всегда позитивны и верим, что сможем победить.