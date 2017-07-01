Сантуш: Роналду мог еще сыграть, но общим решением его отпустили к семье

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Португальцы в воскресенье в Москве сыграют в матче за третье место Кубка конфедераций. Роналду пропустит матч, чтобы увидеться со своими новорожденными детьми.

«Я уже говорил о том, что у него семейные дела. Я знаю всех своих игроков, знаю про их семьи. Криштиану сказал о рождении детей, мы его все поздравили. Он сказал, что готов играть на этом турнире, но ему пришлось уехать. Это очень важная веха в его жизни. Мы не пробились в финал, и президент (федерации) и я подумали, что можно отпустить человека, чтобы он побыл с детьми и семьей. Криштиану играл на Кубке очень самоотверженно», — сказал Сантуш журналистам.

«У нас нет ни одного игрока, на котором все строится. Всегда играет команда. Криштиану — хороший игрок, но команда привержена победе, мы стремимся к этому», — добавил он.