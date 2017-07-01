Большой успех: Инфантино и Мутко подвели итоги Кубка конфедераций-2017
МОСКВА, 1 июл —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Итоговая пресс-конференция с участием президента ФИФА Джанни Инфантино, вице-премьера РФ Виталия Мутко, а также руководителя судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллины и генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина состоялась в Санкт-Петербурге, где в воскресенье пройдет финал Кубка конфедераций 2017 года.
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Турнир, матчи которого принимают четыре города России (Москва,
«Победители Кубка конфедераций уже есть — это болельщики футбола, — заявил
Не менее восторженную оценку турнир получил и от главы ФИФА Джанни Инфантино. «Этот Кубок конфедераций был большим успехом. Со многих точек зрения. Благодарю Россию, организационный комитет, РФС и весь русский народ, — сказал он. — Были сыграны прекрасные матчи, атакующий футбол. Посещаемость стадионов была хорошей — почти 38 тысяч зрителей в среднем на матч». Чилийские болельщики.
«Турнир позволил нам посмотреть красивый футбол, развеял опасения по поводу организации соревнований в России, — добавил Сорокин. — Турнир задал новые стандарты на поле и вне стадионов. 217 поездов перевозили болельщиков между городами. Эти поезда получили жаргонное название “плюшки”. Этимология мне непонятна, но это “плюшки”.
Кроме разговора непосредственно о Кубке конфедераций, Инфантино коснулся главных околофутбольных новостей последних дней — рождения близнецов у форварда сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду,
«Хочу поздравить Криштиану Роналду с близнецами, а Месси — со свадьбой. Это говорит о том, что Кубок конфедераций прошел с успехом», — заметил Инфантино.
Система VAR — будущее футбола
Одним из важных элементов Кубка конфедераций-2017 стало внедрение в качестве эксперимента системы видеопомощи арбитрам (VAR). Впервые на турнире к ней прибегли арбитры матча между сборными Португалии и Мексики (2:2) — в первом тайме был отменен гол португальцев
«Получил
Как сообщил Инфантино, в матчах Кубка конфедераций VAR шесть раз помог избежать крупной судейской ошибки. «Если бы не было этой системы, турнир получился бы менее справедливым. Благодаря этому мы смогли добиться очень важного — крупных ошибок в футболе больше не будет. Видеопомощь арбитрам была успешно использована в России», — заявил президент ФИФА.
Мутко выразил желание, чтобы после ЧМ-2018 подобная система была задействована на всех стадионах в России. «Что касается видеофиксации, то мы ведем работу с ФИФА, если бы можно было, мы эту систему хотели бы оставить и она могла бы работать. Для этого нужно получить право на эксперимент в российском футболе. Мы готовы, такие обращения в ФИФА мы представили, и если такое решение нам будет дано, мы готовы как минимум на этих стадионах (Кубка конфедераций) плюс стадион “Краснодар” эти системы установить и попробовать в виде эксперимента поработать», — отметил
«Если не получится, то после следующего сезона, после чемпионата мира уже на всех стадионах посмотреть бы эту систему, оставить, а не демонтировать, и работать уже в виде эксперимента или, если будет принято иное решение, что это будет обязательным на территории России», — добавил глава РФС.
Подводя итог теме, Инфантино окончательно развеял вопрос о применении VAR на постоянной основе в будущем: «Не вижу никаких преград для использования VAR. Люди хотят видеть больше справедливой игры, люди хотят, чтобы судьи получили помощь. VAR — это будущее нашего футбола».
Все
Во время Кубка конфедераций вновь была поднята тема якобы использования допинга российскими футболистами. В среду глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию проблемы допинга в российском спорте Ричард Макларен заявил, что, возможно, существовала отдельная система для покрытия положительных
Позже глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель призвал к тому, чтобы
На
«Не знаю, сколько времени займут расследования, но есть факты, — добавил он. — А факты, когда мы говорим о футболе в России, вот в чем: все российские игроки и все игроки вообще, кто играл на чемпионате мира 2014 года, были проверены на допинг. Лабораториями, которые аккредитованы WADA. Пробы были взяты врачами, отправлены в Лозанну по всем 23 игрокам. Проверили россиян и доктора из УЕФА. Все были проверены не российскими врачами, профессионалами из других стран. И все пробы, сделанные россиянам не в России, дали отрицательные результаты. Никаких санкций не будет».
Мутко же в свою очередь добавил: «Что касается доклада Макларена и других докладов, то Россия отреагировала уже. Олимпийские игры проводит МОК, а не страна принимающая, и контроль устанавливается этой организацией».
«Все пробы после ОИ-2014 были забраны и увезены из России. Через несколько лет появляются
По словам Мутко, все российские спортсмены проходят
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