Видаль: Сборная Германии заслужила финал Кубка конфедераций
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 июл —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Сборная Германии по футболу своей игрой на Кубке конфедераций в России заслужила участие в финальной встрече, заявил журналистам полузащитник команды Чили Артуро Видаль.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная Чили сыграет с немцами в финале Кубка конфедераций на стадионе «Санкт-Петербург» 2 июля.
«Мы очень рады, что оказались в финале. Мы проделали огромную работу и удовлетворены ей. Надеюсь, что мы сможем выиграть и поднять над головой кубок. Многие говорят, что это второй состав сборной Германии, но они заслуживают быть в финале. Это молодая сильная команда, они оказывают давление. У них большие и быстрые игроки», — сказал Видаль журналистам.
Полузащитник отметил, что после побед на Кубке Америки он хочет выиграть очередной трофей для сборной Чили. «Для меня мечта играть за эту команду, я горжусь, что ношу эту футболку. Сейчас играют лучшие игроки в истории чилийской сборной. Для меня мечта и гордость быть в этой команде и выигрывать кубки для Чили», — заявил Видаль.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter