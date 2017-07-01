Видаль: Сборная Германии заслужила финал Кубка конфедераций

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Сборная Чили сыграет с немцами в финале Кубка конфедераций на стадионе «Санкт-Петербург» 2 июля.

«Мы очень рады, что оказались в финале. Мы проделали огромную работу и удовлетворены ей. Надеюсь, что мы сможем выиграть и поднять над головой кубок. Многие говорят, что это второй состав сборной Германии, но они заслуживают быть в финале. Это молодая сильная команда, они оказывают давление. У них большие и быстрые игроки», — сказал Видаль журналистам.

Полузащитник отметил, что после побед на Кубке Америки он хочет выиграть очередной трофей для сборной Чили. «Для меня мечта играть за эту команду, я горжусь, что ношу эту футболку. Сейчас играют лучшие игроки в истории чилийской сборной. Для меня мечта и гордость быть в этой команде и выигрывать кубки для Чили», — заявил Видаль.