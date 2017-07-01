Президент ФИФА оценил Кубок конфедераций в России
Проходящий в России Кубок конфедераций стал большим успехом. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Его слова приводит «Советский спорт» в субботу, 1 июля.
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«Этот Кубок конфедераций прошел очень успешно со многих точек зрения. Мы много слышали про проблемы в России, про насилие, про хулиганов, про расизм —
Глава ФИФА также отметил русский народ. «Люди в России всегда улыбались, всегда были готовы помочь — это и есть лицо русского народа», — добавил он.
Кубок конфедераций проходит в Москве,
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