Президент ФИФА оценил Кубок конфедераций в России

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Этот Кубок конфедераций прошел очень успешно со многих точек зрения. Мы много слышали про проблемы в России, про насилие, про хулиганов, про расизм — кто-то говорил, что людям в России будет не до футбола. Но у нас ни одного инцидента. У кого-то были вопросы по инфраструктуре — но все сработало отлично», — сказал Инфантино.

Глава ФИФА также отметил русский народ. «Люди в России всегда улыбались, всегда были готовы помочь — это и есть лицо русского народа», — добавил он.