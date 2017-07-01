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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
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Камерун 1
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Австралия 1
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28.06 завершен
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Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
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2.07 не начался Португалия
Мексика
Финал
2.07 не начался Чили
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30250173/
1 июля 2017, 13:22 | Lenta.Ru

Президент ФИФА оценил Кубок конфедераций в России

Проходящий в России Кубок конфедераций стал большим успехом. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Его слова приводит «Советский спорт» в субботу, 1 июля.

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© РИА "Новости"

«Этот Кубок конфедераций прошел очень успешно со многих точек зрения. Мы много слышали про проблемы в России, про насилие, про хулиганов, про расизм — кто-то говорил, что людям в России будет не до футбола. Но у нас ни одного инцидента. У кого-то были вопросы по инфраструктуре — но все сработало отлично», — сказал Инфантино.

Глава ФИФА также отметил русский народ. «Люди в России всегда улыбались, всегда были готовы помочь — это и есть лицо русского народа», — добавил он.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В финальном матче встретятся команды Германии и Чили. Сборная России не сумела преодолеть групповой этап, обыграв Новую Зеландию (2:0) и проиграв командам Португалии (0:1) и Мексики (1:2).

© Ньюстюб
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