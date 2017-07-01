Коллина: Арбитры Кубка конфедераций говорят, что с VAR испытывают меньше давления
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 июл —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина заявил, что работавшие на матчах Кубка конфедераций 2017 года арбитры рассказали о снижении на них давления после введения системы видеопомощи арбитрам (VAR).
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«За 14 игр было в среднем 25 нарушений. Это говорит о том, что арбитры контролировали ход матчей, — добавил он. — Мы рады видеть такие цифры. Нас радуют и дисциплинарные санкции — лишь 2 предупреждения были за несогласие с арбитром, то есть решения арбитров игроками принимались, и это позитивный знак».
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