Коллина: Арбитры Кубка конфедераций говорят, что с VAR испытывают меньше давления

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Пресс-конференция по итогам Кубка конфедераций проходит на стадионе «Санкт-Петербург» в субботу. VAR на турнире в России впервые была использована 18 июня в матче между сборными Португалии и Мексики (2:2) — в первом тайме арбитр после подсказки рефери-видеоассистента отменил гол португальцев из-за офсайда. Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что без системы VAR Кубок конфедераций-2017 был бы менее справедливым.

«Получил смс-сообщение после одного из матчей Кубка конфедераций от арбитра: “Получаю удовольствие от игры, потому что теперь давление на меня оказывается меньше”. Это говорит, что VAR — очень ценная вещь. Понимаем, что улучшать есть что. Арбитры приобретают опыт. Мы очень рады полученным результатам от использования VAR. Мы избегаем ошибок, которые после нескольких лет будут помнить все», — сказал Коллина на пресс-конференции.

«За 14 игр было в среднем 25 нарушений. Это говорит о том, что арбитры контролировали ход матчей, — добавил он. — Мы рады видеть такие цифры. Нас радуют и дисциплинарные санкции — лишь 2 предупреждения были за несогласие с арбитром, то есть решения арбитров игроками принимались, и это позитивный знак».