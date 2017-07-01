Сборная Португалии тренируется не в полном составе перед матчем за 3-е место
МОСКВА, 1 июл —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Футболисты сборной Португалии проводят тренировку перед матчем за третье место Кубка конфедераций против команды Мексики, в занятии не принимают участие вратарь Бету, а также защитник Рафаэл Геррейру.
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Матч Португалия — Мексика пройдет в воскресенье в Москве. Ранее стало известно, что встречу
Португальцы тренируются в составе 20 человек. Занятие проходит на тренировочном поле московского стадиона «Спартак».
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