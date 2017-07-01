Сборная Португалии тренируется не в полном составе перед матчем за 3-е место

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Матч Португалия — Мексика пройдет в воскресенье в Москве. Ранее стало известно, что встречу из-за рождения детей пропустит капитан португальцев Криштиану Роналду. Геррейру получил травму в матче со сборной России и пропустил полуфинальную игру с командой Чили.

Португальцы тренируются в составе 20 человек. Занятие проходит на тренировочном поле московского стадиона «Спартак».