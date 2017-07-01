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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
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Мексика 2
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Чили 2
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Группа B
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Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
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Россия 1
тв
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Чили 0 (3)
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Мексика
Финал
2.07 не начался Чили
Германия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30249024/
1 июля 2017, 10:09 | Интерфакс

Стали известны арбитры на матчи за золото и бронзу Кубка конфедераций

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — Определились главные судьи, которые обслужат финал и матча за третье место Кубка конфедераций-2017.

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© РИА "Новости"

На финальный матч турнира, в котором встретятся сборные Чили и Германии, назначен, как сообщается на сайте ФИФА, серб Милорад Мажич. Встреча пройдет 2 июля на поле арены «Спартак» в Москве и стартует в 21:00 мск.

Матч за третье место будет предшествовать финалу, он пройдет в этот же день, но в Петербурге, на поле стадиона «Санкт-Петербург Арена». Борьбу за бронзу поведут национальные команды Португалии и Мексики. Встреча начнется в 15:00 мск. Главный судья — Фахад Аль-Мирсади из Саудовской Аравии.

Помимо Москвы и Петербурга, матчи турнира принимали Казань и Сочи.

Сборная России выступала в группе А, где победила Новую Зеландию (2:0), уступила Португалии (0:1), Мексике (1:2), набрала 3 очка, заняла третье место и в плей-офф не пробилась.

© Ньюстюб
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