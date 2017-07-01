Стали известны арбитры на матчи за золото и бронзу Кубка конфедераций

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На финальный матч турнира, в котором встретятся сборные Чили и Германии, назначен, как сообщается на сайте ФИФА, серб Милорад Мажич. Встреча пройдет 2 июля на поле арены «Спартак» в Москве и стартует в 21:00 мск.

Матч за третье место будет предшествовать финалу, он пройдет в этот же день, но в Петербурге, на поле стадиона «Санкт-Петербург Арена». Борьбу за бронзу поведут национальные команды Португалии и Мексики. Встреча начнется в 15:00 мск. Главный судья — Фахад Аль-Мирсади из Саудовской Аравии.

Помимо Москвы и Петербурга, матчи турнира принимали Казань и Сочи.