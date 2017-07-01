Стали известны арбитры на матчи за золото и бронзу Кубка конфедераций
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU — Определились главные судьи, которые обслужат финал и матча за третье место Кубка конфедераций-2017.
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На финальный матч турнира, в котором встретятся сборные Чили и Германии, назначен, как сообщается на сайте ФИФА, серб Милорад Мажич. Встреча пройдет 2 июля на поле арены «Спартак» в Москве и стартует в 21:00 мск.
Матч за третье место будет предшествовать финалу, он пройдет в этот же день, но в Петербурге, на поле стадиона «Санкт-Петербург Арена». Борьбу за бронзу поведут национальные команды Португалии и Мексики. Встреча начнется в 15:00 мск. Главный судья — Фахад
Помимо Москвы и Петербурга, матчи турнира принимали Казань и Сочи.
Сборная России выступала в группе А, где победила Новую Зеландию (2:0), уступила Португалии (0:1), Мексике (1:2), набрала 3 очка, заняла третье место и в
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