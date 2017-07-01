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https://sport.mail.ru/football2017/news/30248306/
1 июля 2017, 9:51 | Спорт-Экспресс

Карл-Хайнц Ферстер: Германия победила бы Россию, но не со счетом 8:0

Двукратный вице-чемпион мира (1982, 1986), победитель Euro-1980 Карл-Хайнц Ферстер в интервью «СЭ» отметил, что преимущество немецкой сборной над российской состоит в подготовке молодых игроков.

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© РИА "Новости"
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По его словам, в России всегда были футбольные таланты, но до ума их никто не доводит.

— Мне кажется, Германия не две, а все три сборные может выставить…

— Да (смеется). Германский футбольный союз ввел в свое время очень хорошую систему — речь о молодежных центрах подготовки футболистов высшего класса при командах первой и второй лиг. С тех пор работа пошла намного лучше, интенсивнее. Вот мы и обогнали другие страны. Наша молодежь стала проявлять себя уже в раннем возрасте. По-этому у Лева сейчас такой выбор… Вот в России всегда были футбольные таланты. Но их нужно доводить до ума. У нас это делается. В этом наше преимущество. Мы когда-то говорили: Россия покупает игроков, порой возрастных, с именами. Но нужно намного больше поддерживать, толкать вперед своих. Тогда через несколько лет можно получить хорошую сборную.

— В этом плане к ЧМ-2018 Россия уже опоздала… Многие замечают: мол, хорошо, что не встречались с Германией, а то уступили бы — 1:7, 0:8… Мексика нас обыграла, а немцы от нее камня на камне не оставили…

— У каждого матча своя история. У вас тоже есть хорошие футболисты. Естественно, если они хотят на домашнем чемпионате мира достичь чего-то, то должны играть сильнее. Но все это спекуляции — 7:1, 8:0… Я в это не верю. Да, Германия победила бы, но не так.
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