Карл-Хайнц Ферстер: Германия победила бы Россию, но не со счетом 8:0

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По его словам, в России всегда были футбольные таланты, но до ума их никто не доводит.

— Мне кажется, Германия не две, а все три сборные может выставить…

— Да (смеется). Германский футбольный союз ввел в свое время очень хорошую систему — речь о молодежных центрах подготовки футболистов высшего класса при командах первой и второй лиг. С тех пор работа пошла намного лучше, интенсивнее. Вот мы и обогнали другие страны. Наша молодежь стала проявлять себя уже в раннем возрасте. По-этому у Лева сейчас такой выбор… Вот в России всегда были футбольные таланты. Но их нужно доводить до ума. У нас это делается. В этом наше преимущество. Мы когда-то говорили: Россия покупает игроков, порой возрастных, с именами. Но нужно намного больше поддерживать, толкать вперед своих. Тогда через несколько лет можно получить хорошую сборную.

— В этом плане к ЧМ-2018 Россия уже опоздала… Многие замечают: мол, хорошо, что не встречались с Германией, а то уступили бы — 1:7, 0:8… Мексика нас обыграла, а немцы от нее камня на камне не оставили…