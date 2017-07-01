Карл-Хайнц Ферстер: Германия победила бы Россию, но не со счетом 8:0
Двукратный
вице-чемпион мира (1982, 1986), победитель Euro-1980 Карл-Хайнц Ферстер в интервью «СЭ» отметил, что преимущество немецкой сборной над российской состоит в подготовке молодых игроков.
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По его словам, в России всегда были футбольные таланты, но до ума их никто не доводит.
— Мне кажется, Германия не две, а все три сборные может выставить…
— Да (смеется). Германский футбольный союз ввел в свое время очень хорошую систему — речь о молодежных центрах подготовки футболистов высшего класса при командах первой и второй лиг. С тех пор работа пошла намного лучше, интенсивнее. Вот мы и обогнали другие страны. Наша молодежь стала проявлять себя уже в раннем возрасте.
— В этом плане к ЧМ-2018 Россия уже опоздала… Многие замечают: мол, хорошо, что не встречались с Германией, а то уступили бы — 1:7, 0:8… Мексика нас обыграла, а немцы от нее камня на камне не оставили…
— У каждого матча своя история. У вас тоже есть хорошие футболисты. Естественно, если они хотят на домашнем чемпионате мира достичь
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