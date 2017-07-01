Финальный матч Кубка конфедераций Чили — Германия обслужит бригада Мажича
Объявлены имена арбитров, которые будут работать на финальном матче Кубка конфедераций между сборными Чили и Германии.
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Встречу, которая состоится 2 июля в
На поединке за третье место между Португалией и Мексикой (2 июля, Москва) будет работать бригада арбитров из Саудовский Аравии во главе c Фахадом Аль Мирдаси.
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