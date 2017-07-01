К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встречу, которая состоится 2 июля в Санкт-Петербурге, обслужит бригада судей во главе с сербом Милорадом Мажичем. Ему будут помогать Милован Ристич (Сербия), Далибор Джурджевич (Сербия), Дамир Скомина (Словения), Клеман Турпен (Франция), Юре Папротник (Словения) и Артур Диаш (Португалия).



На поединке за третье место между Португалией и Мексикой (2 июля, Москва) будет работать бригада арбитров из Саудовский Аравии во главе c Фахадом Аль Мирдаси.