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Кубок конфедераций по футболу 2017
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0 д 0 ч 0 м
тв
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Новая Зеландия 0
тв
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Германия 3
тв
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Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
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Россия 1
тв
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Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
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Мексика 1
Матч за 3-е место
2.07 не начался Португалия
Мексика
Финал
2.07 не начался Чили
Германия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30247957/
1 июля 2017, 1:35 | Чемпионат.com

Финальный матч Кубка конфедераций Чили — Германия обслужит бригада Мажича

Объявлены имена арбитров, которые будут работать на финальном матче Кубка конфедераций между сборными Чили и Германии.

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© РИА "Новости"

Встречу, которая состоится 2 июля в Санкт-Петербурге, обслужит бригада судей во главе с сербом Милорадом Мажичем. Ему будут помогать Милован Ристич (Сербия), Далибор Джурджевич (Сербия), Дамир Скомина (Словения), Клеман Турпен (Франция), Юре Папротник (Словения) и Артур Диаш (Португалия).

На поединке за третье место между Португалией и Мексикой (2 июля, Москва) будет работать бригада арбитров из Саудовский Аравии во главе c Фахадом Аль Мирдаси.
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