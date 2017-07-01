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СЫГРАННОСТЬ

Весь мир сейчас восхищается немцами — мол, у них футболистов хватает на десяток мощных сборных. А основная (та, которая не приехала в Россию) чуть ли не сильнейшая в истории.

Зерно успеха Германии было посажено еще в юности, когда многие из нынешних мировых звезд только начинали друг друга узнавать. Знаковым турниром для немцев стал триумфальный молодежный Euro-2009, где играли Нойер, Езил, Хуммельс, Боатенг, Хеведес, Шмельцер и Хедира.

Корни чарующей сборной Чили тоже зарыты глубоко — в Канаде. Там в 2007 году проходил чемпионат мира среди футболистов до 20 лет, а «приперченная» южноамериканская команда впервые в истории добралась до медалей на молодежном уровне. Видаль, Алексис Санчес, Медель, Исла — знакомые всем нам имена десять лет назад стали бронзовыми призерами мирового первенства. А ныне запасной вратарь Тоселли тогда не пропускал на протяжении 492 минут (действующий рекорд юниорских чемпионатов мира).

РУКА БЬЕЛЬСЫ

На основе того звездного квартета и стал в 2007-м строить взрослую команду Марсело Бьельса, по прозвищу Сумасшедший. Чудаковатый аргентинец давно покинул национальную сборную, но дело его живет до сих пор. «Именно Бьельса преобразил чилийский футбол, — уверен хавбек южноамериканцев Марсело Диас. — Разумеется, это коснулось и рисунка игры команды, и ее стиля, но в первую очередь нужно говорить о трансформации менталитета чилийских футболистов. До Бьельсы чилийцы были излишне закомплексованными, что ли… Выходя на поле в матчах с такими соперниками, как Испания, Бразилия или Германия, они изначально допускали мысль о поражении. Сейчас мы никого не боимся. Наши комплексы остались в прошлом».

Именно такие вещи и называют «багажом», когда говорят о вкладе бывшего тренера в успехи команды. Но важно, что руководители чилийского футбола нашли правильных сменщиков. Клаудио Борги провалил год в сборной, потому что зачем-то стал все менять, но Хорхе Сампаоли и Хуан Антонио Пицци исправили его ошибки и усовершенствовали тактику Бьельсы. В этом и заключается главная заслуга Пицци — революцию уже совершил великий Сумасшедший, а он лишь направляет команду в нужную сторону и меняет износившиеся механизмы.

КАРЬЕРНЫЙ ПИК

Увы, у каждого, даже доведенного до совершенства механизма есть срок годности. И эта сборная Чили тоже очень скоро начнет ржаветь. Но сейчас в ней есть только один явный изъян — карликовость защитников. Эту проблему, впрочем, тренеры решили количеством и дисциплинированностью, хотя в игре с рослыми немцами недостаток может обернуться катастрофой.

В остальном чилийцы сейчас напоминают майскую сирень — цветут, сладко пахнут, не налюбуешься. Почти всем чилийцам под 30 лет — возраст, когда у футболиста начинается увядание, но еще есть возможность сыграть на карьерном максимуме. При этом любого условно 28-летнего игрока можно назвать опытным, что тоже очень важно — на одном таланте далеко уехать тяжело.

Для одного из самых одаренных поколений в истории Чили будущий чемпионат мира станет последним. На двух предыдущих южноамериканцы вылетали на стадии 1/8 финала от Бразилии. Если повезет, в России чилийцы пройдут дальше.

СТАТУС

А им точно повезет. Чилийцы победили на двух последних Кубках Америки по пенальти, а на днях в серии 11-метровых одолели сборную Португалии. Дважды дерзкие дети Анд лишали континентального титула одного лучшего футболиста мира и не позволили выиграть недостающий международный трофей другому. Кого эта сборная Чили вообще может бояться после такого?

Ни одна сборная мира за последние два года не добиралась до финала трех различных крупных международных турниров. При этом Чили имеет отличные шансы сделать хет-трик из побед и еще раз доказать всем, что они — не калифы на час.

Даже не всегда объективный рейтинг ФИФА соглашается с тем, что у Чили одна из сильнейших сборных мира и ставит ее на четвертое место. А это — считайте, полуфинал. Но где полуфинал, там и победа, не правда ли?

ЮЖНОАМЕРИКАНЦЫ В ФИНАЛАХ ПРОИГРЫВАЮТ ТОЛЬКО СОСЕДЯМ

Южноамериканские команды участвовали в финальных матчах пяти из семи Кубков конфедераций. Сборная Бразилии выиграла четыре турнира и однажды уступила в финале мексиканцам, представляющим зону КОНКАКАФ. Однажды в финал вышла сборная Аргентины, однако оказать достойное сопротивление Бразилии она не смогла, потерпев крупное поражение 1:4.