Алексей Сорокин: Билетная программа на ЧМ-2018 не изменится

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— Как в целом оцениваете уровень организации турнира?

— Подводить окончательные итоги будем после финала, но пока, на наш взгляд, все в порядке. Многие из предложенных и долго прорабатывавшихся инициатив сработали. Мы видим по комментариям людей, что зрители, разные категории гостей реагируют позитивно.

— Что именно можете назвать успехом?

— У нас много новшеств: бесплатный проезд между городами, отсутствие платы за визу, бесплатный вай-фай на стадионах. Есть услуга «комментирование матча для слабовидящих». Надеемся, какие-то начинания приживутся.

— Останутся ли в России технологии Кубка конфедераций и ЧМ-2018 после окончания турниров?

— Это нужно обсуждать с организаторами матчей РФПЛ. Мы же все стараемся делать по международным стандартам.

— Что скажете о зрительском интересе?

— Матчи Россия — Португалия и Португалия — Чили собрали аншлаги. Но в целом полной заполняемости трибун не прогнозировали, поскольку существуют определенные традиции посещения Кубка конфедераций. Традиционно приезжает не очень много иностранцев, а ждать неистовой поддержки иностранных сборных от российских граждан тоже сложно. Средняя посещаемость встреч группового этапа — 32 тысячи человек. Учитывая, что играли чужие для наших соотечественников команды, это очень высокий показатель. Повторю — хотели бы увидеть на стадионах больше иностранцев.

— Как много их приехало в Россию?

— Статистику дадим после завершения турнира. Сейчас уже понятно, что с приличным отрывом лидируют болельщики из Чили, достаточно много мексиканцев. Как ни странно, больше тех, кому дальше всех ехать. Чуть меньше португальцев и немцев.

— Уже официально подтверждено, что часть билетов раздавалась бесплатно. Почему?

— Мы с самого начала объявили о программе «Бесплатный билет» для наименее социально защищенных слоев населения, многодетных семей, волонтеров, учащихся спортивных школ. Этим занимаются муниципалитеты, за что им очень признательны. Кроме того, на матч открытия пригласили всю труппу, задействованную в предварявшем встречу Россия — Новая Зеландия шоу, — это абсолютно нормальная практика для ФИФА.

— Как сказалась на посещаемости дороговизна билетов? Если не брать четвертую категорию — по 960 рублей, — цены высокие.

— Высокие относительно чего? По сравнению с предыдущими Кубками конфедераций они такие же. Если брать встречи РФПЛ, то цены, наверное, более высокие. Но здесь мы не властны — билетная программа целиком в руках ФИФА. Цены на игры Кубка конфедераций не могут отличаться от стоимости билетов на ЧМ-2018. Мы благодарны ФИФА за то, что появилась четвертая категория, и не секрет, что именно она раскупалась быстрее остальных. Конечно, ведем диалог, чтобы увеличить количество таких билетов и дать возможность российским гражданам посетить стадионы в наиболее щадящем режиме.

— Билетная программа в плане цен не будет изменена к ЧМ-2018?

— Это вотчина ФИФА, все данные уже оглашены, и маловероятно, что стоимость станет отличаться от уже объявленной.

— Сильно ли, на ваш взгляд, повлиял на интерес к турниру невыход сборной России из группы?

— Об этом можно было бы говорить, если бы мы не увидели зрителей на полуфиналах. Но публика проявила большой интерес к этим встречам. При этом на трибунах преобладали наши болельщики.

— Ситуация с полем в Петербурге получила развитие — недовольство качеством покрытия высказывал Криштиану Роналду. Состояние газона вновь ухудшилось?

— Когда идет интенсивная игра, газон лучше не становится. Но в целом поле находится во вполне приемлемых нормативных параметрах, и сейчас предпринимаются дополнительные действия по его приведению к лучшему качеству. Однако и сейчас газон отвечает необходимым требованиям.

— Система видеоповторов — новинка турнира. Останется ли оборудование в России?