Гришин: Любой болельщик скажет, что Акинфеев не был лучшим на Кубке конфедераций
Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин прокомментировал результаты последнего опроса ВЦИОМ. По итогам матчей Кубка конфедераций с участием российской сборной зрителям больше всего запомнилась игра вратаря Игоря Акинфеева (его отметили 12%).
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«Надо понимать, кого опрашивали. Если спрашивали среднестатистического человека, то это понятно. О чём это говорит? О том, что надо спрашивать у людей, которые в теме. Я смотрел Кубок конфедераций, приходит много народа. Любой болельщик вам скажет: лучшими игроками нашей сборной были Жирков, Головин или Глушаков, но не Акинфеев. Все понимают, почему он не лучший на турнире», — сказал Гришин в эфире «Спорт FM».
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