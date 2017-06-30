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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
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25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
Матч за 3-е место
2.07 не начался Португалия
Мексика
Финал
2.07 не начался Чили
Германия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30247607/
30 июня 2017, 23:36 | Чемпионат.com

Гришин: Любой болельщик скажет, что Акинфеев не был лучшим на Кубке конфедераций

Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин прокомментировал результаты последнего опроса ВЦИОМ. По итогам матчей Кубка конфедераций с участием российской сборной зрителям больше всего запомнилась игра вратаря Игоря Акинфеева (его отметили 12%).

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© РИА "Новости"
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«Надо понимать, кого опрашивали. Если спрашивали среднестатистического человека, то это понятно. О чём это говорит? О том, что надо спрашивать у людей, которые в теме. Я смотрел Кубок конфедераций, приходит много народа. Любой болельщик вам скажет: лучшими игроками нашей сборной были Жирков, Головин или Глушаков, но не Акинфеев. Все понимают, почему он не лучший на турнире», — сказал Гришин в эфире «Спорт FM».
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