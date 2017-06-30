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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
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Австралия 1
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30 июня 2017, 23:13 | Чемпионат.com

Кержаков: В целом Смолов провёл Кубок конфедераций удовлетворительно

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков поделился мнением о выступлении своего коллеги по амплуа Фёдора Смолова на Кубке конфедераций—2017. В трёх матчах группового этапа игрок «Краснодара» забил один гол.

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© РИА "Новости"

«Турнир для Смолова получился неоднозначным. Он начал неплохо, и мы видели гол в ворота сборной Новой Зеландии. Федя сыграл там здорово, открывался, имел очень много пространства и возможностей для того, чтобы забить. В итоге забил этот долгожданный гол в официальных турнирах за сборную. Но потом, может быть, уровень соперников или что-то ещё помешало. У него микротравма была. В эпизоде с голом он всё сделал чудесно: отдал пас на фланг и пошёл открываться, затем замкнул прострел.

Думаю, голами Смолов точно убедил бы селекционеров европейских клубов. Но, к сожалению, он отличился только один раз. С Португалией, за исключением 15 минут второго тайма, у нашей сборной не было ничего. В том матче нападающий был отрезан. В матче с Мексикой хорошо пробил, но попал в штангу. В целом Фёдор провёл Кубок конфедераций удовлетворительно», — сказал Кержаков в эфире программы «Тотальный разбор».
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