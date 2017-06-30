Россия проиграла бы Германии не так крупно! Но проиграла бы

Давайте на секундочку переместимся в параллельную вселенную, где 24 июня 2017 года в матче России и Мексики Акинфеев не допустил глупую ошибку, Жирков не заработал удаление, а Смольников не промахнулся с пары метров. Представим, что наша команда смогла одолеть соперника и вместо него попала в полуфинал Кубка конфедераций со второго места. Сумела бы она противопоставить там что-нибудь Германии?

Начнем наш фэнтези-материал с простой арифметики, которой наверняка пользовался почти каждый в далеком детстве. Россия уступила Мексике со счетом 1:2, а Германия выиграла у нее же 4:1. Суммируем голы и получаем: наша команда оказалась бы разгромлена чемпионами мира 2:6. Интрига умерла, устрашающий результат очевиден и неминуем, расходимся!

А если серьезно, то России и вправду ловить с такой командой Йоахима Лева, скорее всего, было бы абсолютно нечего. Наша сборная вновь дала бы достойный бой, как делала это и против Португалии и против той же Мексики, на каких-то отрезках доминировала и заставляла бы соперника много обороняться, но все равно непременно пала бы смертью храбрых.

КАК РАЗГРОМИТЬ СОПЕРНИКА В СТАТИСТИКЕ, НО ПРОИГРАТЬ

Почему? Да потому что та же Мексика на самом деле играла с Германией неплохо. Если глянуть на статистику InStat, можно вообще обомлеть: североамериканцы превзошли соперника по всем ключевым показателям: владение мячом — 61 процентов на 39 (65 на 35 — в стартовые 15 минут, когда немцы забили два гола), победные единоборства — 56 процентов на 44, удары — 25 (8 точных) на 12 (7), атаки — 109 на 76, входы на чужую половину — 81 на 42, острые и обостряющие передачи — 22 (16 точных) на 16 (12). Если эти цифры посмотрит человек, не знающий счет, то сами понимаете, какой характер игры и результат он предположит.

Только вот статистика не расскажет нам, что два быстрых гола Германии предопределили дальнейший ход матча, и дальше Мексика могла выигрывать сколько угодно единоборств и владеть мячом даже 100 процентов времени — пока европейцы не пропускали, они могли мириться с любым территориальным преимуществом соперника. Не поведают нам технико-тактические данные и о том, что тактически Лев переиграл оппонентов в одну калитку. Мексиканцы очень сильно недооценили то, насколько молодая немецкая сборная прибавляет по ходу турнира — как в сыгранности, так и в уверенности отдельных футболистов, прежде не имевших должного опыта.

Североамериканцы оказались неготовыми к своему же высокому прессингу, предложенному Германии с первых минут, к массивным атакам с участием шести-семи футболистов. Они очень рисковали, когда при борьбе в центре поля (то есть в спорных эпизодах) на своей половине за линией мяча оставалось лишь по три-четыре игрока, а немецкая команда после перехватов (их набралось у Германии 50 — один из немногих показателей, в котором она превзошла Мексику) и отборов быстро разжимала пружину, проводила резкие и широкие атаки, пользуясь разреженным пространством у чужой штрафной и высоким расположением защитников. Так пришел и первый гол, и второй.

Вот и получилось, что Мексика, которая провела по всем цифрам хороший матч, все равно оказалась разгромлена без особых шансов.

А ВЕДЬ МЫ С МЕКСИКАНЦАМИ БИЛИСЬ ПОЧТИ НА РАВНЫХ

А если вернуться к сборной России, то ее мексиканцы в решающем матче тоже переиграли по многим статистическим данным, но не с таким разбросом: 60 процентов на 40 по владению мячом (во многом за счет удаления Жиркова, после которого преимущество выросло), 12 (7) на 10 (2) — по ударам, 87 процентов на 81 по точности передач, 11 на 9 по успешным острым пасам, 92 на 86 по атакам, и лишь в единоборствах россияне оказались чуточку лучше (49 на 51 в нашу пользу).

Иными словами, боролись против мексиканцев мы даже лучше, чем Германия, примерно столько же владели мячом, чаще атаковали, но реже били (зато и допустили куда меньше ударов по своим воротам). Количество обостряющих передач в нашем матче также было меньше с обеих сторон, однако это отчасти можно списать на то, что не было двух сверхбыстрых голов, и игра не раскрылась так рано.

Все это еще раз подтверждает то, что функционально сборная России была подготовлена прекрасно и не была бы задавлена и растерзана никаким соперником на этом турнире (как, к примеру, случилось на Euro-2016 против Уэльса). Рискну предположить, что Германии мы проиграли бы тоже не крупно. Во-первых, Станислав Черчесов едва ли стал бы соревноваться с техничными немецкими игроками в открытом футболе, как это сделали мексиканцы, попросил бы команду с первых минут играть построже сзади, а трем центральным защитникам — не выходить без необходимости высоко к центральной линии. Ставка была бы сделана на осторожный стиль, плотную опеку, контратаки с участием трех-четырех человек и «стандарты».

И в нашем матче с Германией оказалось бы куда меньше острых и обостряющих передач, ударов по воротам и опасных моментов. Если бы, конечно, не влетел в чьи-то ворота быстрый шальной гол.

ПРОГНОЗ ИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ВСЕЛЕННОЙ: ПРОИГРАЛИ БЫ В ОДИН-ДВА МЯЧА

Но мы бы все равно едва ли победили. Почему? Да потому что этой немецкой сборной, пусть молодой и неопытной, уже сейчас хочется любоваться. Она показывает в полуфинале 88-процентную точность передач (а у нас против Мексики — 81), каждый третий вход на чужую половину завершает ударом (а мы — каждый восьмой-девятый), семь раз из 12 попыток попадает в створ (а мы — два из 10) и забивает при этом четыре отличных гола, а точность ключевых передач составляет 75 процентов (сравните с нашими 45). Все это говорит об одном — о высочайшем уровне мастерства.

Мы злились на Лева за то, что он не привез на турнир главных звезд, но сейчас дружно заметили, что и подрастающее поколение так здорово готово технически и тактически, что компенсируют этими данными нехватку опыта и мощи.

Немецких игроков можно попробовать напугать мощью, агрессией и жесткостью, как делали чилийцы в первые 30 минут, пока не закончились силы, однако наша обновленная сборная и сама не может похвастаться гигантским количеством важных матчей или сумасшедшим темпом ведущих европейских чемпионатов, который удается выдерживать на протяжении 90 минут. А уж исполнительское мастерство, увы, у нас и вовсе на совершенно другом уровне. Мы пока не умеем реализовывать даже половину моментов в матче, часто промахиваемся с двух метров — или по мячу, или по воротам, боимся, за редкими исключениями, идти в дриблинг, а важность матчей так на нас давит, что мы сами себе привозим пропущенные голы.