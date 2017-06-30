Делегат УЕФА: Момент с Жирковым в матче Мексика — Россия — это скорее пенальти
Делегат УЕФА Леонид Калошин поделился мыслями, почему видеоассистент матча Кубка конфедераций — 2017 Мексика — Россия (2:1) не вмешался в игру после падения Юрия Жиркова в штрафной площади мексиканцев, но остановил матч, когда упал Фёдор Смолов, и после пересмотра эпизода пенальти в пользу россиян не было назначено.
«Когда Жирков упал в штрафной Мексики, видеоассистент посмотрел эпизод с нескольких ракурсов и посчитал, что это то ли пенальти, то ли не пенальти. В таком случае решение отдаётся судье, а видеоассистент не вмешивается. Моё мнение — это скорее пенальти. Но не могу сказать, что это очевидная ошибка судьи. После падения Смолова вмешался видеоассистент судьи, но сделал это опрометчиво. Тот момент для меня скорее не пенальти, чем пенальти.
Сейчас очень много внимания уделяется манере падения игроков в штрафной. Если падение естественное, то судьи на это реагируют. Когда они видят, что футболист преувеличивает значение контакта, то стараются давать продолжать играть. Безусловно, может быть такое, что фол был, но игрок начал падать картинно. Поэтому я призываю игроков не преувеличивать контакты микросимуляцией. В таких случаях топ-арбитры не назначают пенальти», — сказал Калошин в эфире программы «Тотальный разбор».
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Бывший форвард сборной России Александр Кержаков поделился мнением о выступлении своего коллеги по амплуа Фёдора Смолова на Кубке конфедераций—2017. В трёх матчах группового этапа игрок «Краснодара» забил один гол.