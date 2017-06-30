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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30247192/
30 июня 2017, 23:18 | Чемпионат.com

Делегат УЕФА: Момент с Жирковым в матче Мексика — Россия — это скорее пенальти

Делегат УЕФА Леонид Калошин поделился мыслями, почему видеоассистент матча Кубка конфедераций — 2017 Мексика — Россия (2:1) не вмешался в игру после падения Юрия Жиркова в штрафной площади мексиканцев, но остановил матч, когда упал Фёдор Смолов, и после пересмотра эпизода пенальти в пользу россиян не было назначено.

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«Когда Жирков упал в штрафной Мексики, видеоассистент посмотрел эпизод с нескольких ракурсов и посчитал, что это то ли пенальти, то ли не пенальти. В таком случае решение отдаётся судье, а видеоассистент не вмешивается. Моё мнение — это скорее пенальти. Но не могу сказать, что это очевидная ошибка судьи. После падения Смолова вмешался видеоассистент судьи, но сделал это опрометчиво. Тот момент для меня скорее не пенальти, чем пенальти.

Сейчас очень много внимания уделяется манере падения игроков в штрафной. Если падение естественное, то судьи на это реагируют. Когда они видят, что футболист преувеличивает значение контакта, то стараются давать продолжать играть. Безусловно, может быть такое, что фол был, но игрок начал падать картинно. Поэтому я призываю игроков не преувеличивать контакты микросимуляцией. В таких случаях топ-арбитры не назначают пенальти», — сказал Калошин в эфире программы «Тотальный разбор».
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24 Июня, 18:00 Зрители 41585 Группа A Казань Арена
Мексика 2:1
Первый тайм: 1:1
Россия
Главные тренеры
Хуан Карлос Осорио Станислав Черчесов
Голы
30′ Нестор Араухо (Э. Эррера) 2
52′ Ирвинг Лосано (Э. Эррера) 22
19 Александр Самедов (А. Ерохин, А. Головин) 25′
Составы
Гильермо Очоа 13
Нестор Араухо 2
Мигель Лаюн 7
Эктор Морено 15
Хонатан дос Сантос 6
Хавьер Эрнандес 14
Ирвинг Лосано 22
Эктор Эррера 16
39′ Диего Рейес 5
Луис Рейес 21
16′ 70′ Андрес Гуардадо (к) 18
90+2′ Освальдо Аланис 23
45′ Карлос Альберто Вела 11
Хавьер Акино 20
1 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин 71′
6 Георгий Джикия
13 Федор Кудряшов 63′
19 Александр Самедов
18 Юрий Жирков 9′ 68′
17 Александр Головин 88′
8 Денис Глушаков
21 Александр Ерохин 70′
2 Игорь Смольников
9 Федор Смолов 78′
20 Максим Канунников
11 Александр Бухаров 64′
7 Дмитрий Полоз
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
7 Фолы 20
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Боковой судья Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
Боковой судья Мохаммед Аль Абакри (Саудовская Аравия)
  Джайр Марруфо (США)
  Равшан Ирматов (Узбекистан)
  Реза Сохандан (Иран)
Обозначения
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Вторая желтая карточка
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