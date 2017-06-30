Игорь Бриштель забил сотый гол в составе сборной Беларуси по пляжному футболу
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Витебске стартовал 7-й международный турнир «Кубок Дружбы» по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сборная Беларуси в своем первом поединке не оставила ни малейшего шанса на успех соперникам из Литвы, победив с крупным счетом 11:2. В этом матче
В субботу, 1 июля, белорусские «пляжники» сыграют с командой Турции, которая сегодня одолела в овертайме сборную Азербайджана — 2:1. В заключительный день турнира (2 июля) белорусы будут соперничать с азербайджанцами, а литовцы сыграют с турками. На нынешних соревнованиях игрой сборной Беларуси руководит испанский специалист Николас Альварадо. Все матчи витебского турнира в прямом эфире транслирует телеканал «Беларусь 5».
Для белорусов «Кубок Дружбы» является очередным этапом подготовки к старту в Евролиге. На первом для себя этапе главного континентального турнира белорусская команда
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