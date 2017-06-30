Игорь Бриштель забил сотый гол в составе сборной Беларуси по пляжному футболу

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Сборная Беларуси в своем первом поединке не оставила ни малейшего шанса на успех соперникам из Литвы, победив с крупным счетом 11:2. В этом матче хет-трик оформил капитан белорусов Игорь Бриштель, причем его третий гол стал сотым в составе национальной сборной.

В субботу, 1 июля, белорусские «пляжники» сыграют с командой Турции, которая сегодня одолела в овертайме сборную Азербайджана — 2:1. В заключительный день турнира (2 июля) белорусы будут соперничать с азербайджанцами, а литовцы сыграют с турками. На нынешних соревнованиях игрой сборной Беларуси руководит испанский специалист Николас Альварадо. Все матчи витебского турнира в прямом эфире транслирует телеканал «Беларусь 5».