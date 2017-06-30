Боярский посоветовал российским футболистам отрастить усы

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— Это (Кубок конфедераций — Прим. «СЭ») не репетиция, это настоящая битва. Поэтому нашим спортсменам нужно только наматывать на ус, — приводит «Мир 24» слова Боярского. — Я не знаю, поможет ли это, но рекомендую всем нашим спортсменам отпустить усы, как у меня, и на них наматывать, наматывать, наматывать до 2018 года.