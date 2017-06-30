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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
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Мексика 2
тв
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Чили 2
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Германия 3
тв
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Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
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Чили 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30246923/
30 июня 2017, 22:02 | Спорт-Экспресс

Боярский посоветовал российским футболистам отрастить усы

Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский посоветовал российским футболистам отрастить усы в преддверии чемпионата мира 2018 года. На домашнем Кубке конфедераций-2017 сборная России заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф турнира.

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© РИА "Новости"
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— Это (Кубок конфедераций — Прим. «СЭ») не репетиция, это настоящая битва. Поэтому нашим спортсменам нужно только наматывать на ус, — приводит «Мир 24» слова Боярского. — Я не знаю, поможет ли это, но рекомендую всем нашим спортсменам отпустить усы, как у меня, и на них наматывать, наматывать, наматывать до 2018 года.
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