Боярский посоветовал российским футболистам отрастить усы
Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский посоветовал российским футболистам отрастить усы в преддверии чемпионата мира 2018 года. На домашнем Кубке конфедераций-2017 сборная России заняла третье место в группе А и не вышла в
плей-офф турнира.
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— Это (Кубок конфедераций — Прим. «СЭ») не репетиция, это настоящая битва. Поэтому нашим спортсменам нужно только наматывать на ус, — приводит «Мир 24» слова Боярского. — Я не знаю, поможет ли это, но рекомендую всем нашим спортсменам отпустить усы, как у меня, и на них наматывать, наматывать, наматывать до 2018 года.
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