Жулиано: Сборная России ощущала давление, и это отразилось на результате

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«Я смотрел два матча Кубка конфедераций. Видел, как Португалия громит Новую Зеландию со счётом 4:0. Португальцы были хороши. Они показывают очень техничный футбол, и у них есть выдающийся игрок Роналду. Одновременно смотрел игру между Мексикой и Россией. У меня были включены два телевизора. Мексика очень сильна коллективными действиями. Российские футболисты ощущали давление, поскольку играли дома и представляли страну на таком турнире, при этом не принимая участия в отборочных матчах. Это отразилось на рисунке игры и результате. На Кубке конфедераций играют очень сильные команды, цвета которых защищают квалифицированные футболисты. Конечно, тренерский штаб сборной Бразилии следит за всеми», — цитирует Жулиано SporTV.

Сборная России проиграла команде Мексики со счётом 1:2. Подопечных Станислава Черчесова для выхода в полуфинал устраивала только победа.