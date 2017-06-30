Сборная Чили: замерзшая, но счастливая

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О пресс-конференции стало известно в 10 утра, хотя ее назначили на 12.30. Тем не менее, зал был переполнен чилийскими журналистами и разбавлен парой российских. Вратарь сборной Клаудио Браво и полузащитник Алексис Санчес не умолкали ни на секунду — хотели поделиться положительными эмоциями со всеми. Более того, сразу после окончания пресс-конференции хавбек «Арсенала» предложил армии чилийцев сфотографироваться. Схватил у кого-то телефон и сделал селфи со всеми сразу. Затем, конечно, к нему присоединился Браво.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Браво и Санчес кумиры. Закончили часовую прессуху - пошли фотографироваться с журналистами. Представьте на их месте Дзюбу и Акинфеева. <a href="https://t.co/BQk0vhNGUn">pic.twitter.com/BQk0vhNGUn</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/880734514850529282">30 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Подавляющее большинство вопросов было на тему чилийского футбола, поэтому приводить их здесь не имеет смысла. Но есть и несколько любопытных цитат.

— Ходит много слухов о вашем будущем. Вы будете играть вместе с Браво в «Манчестер Сити»? — спросили Санчеса.

— (Смеется) Хороший вопрос! Сейчас я сосредоточен на Кубке конфедераций. Когда он закончится, я скажу вам и Клаудио, стану ли его одноклубником. Я не знаю.

— Но вы уже решили?

— Да, уже определился. Но вам не скажу. (Смеется).

— Что вы думаете о своих шансах на «Золотой мяч»?

— С 15 лет я хотел быть лучшим в мире и продолжаю мечтать о том же самом сейчас.

— Вы отлично выступили на Кубке Америки год назад. А какая у вас личная цель на этот финал?

— Тогда, в США, я перед финалом провел два дня в отеле, никуда не выходил. Хотя нет, немножко прогулялся. Поймал себя на мысли, что немного боюсь, и это не совсем правильно. Думаю, что все-таки надо получить удовольствие от футбола. Думаю, в США нам это в итоге удалось.

— Вы бы хотели играть в Бразилии? — задал вопрос журналист из этой страны.

— Мне бы хотелось поиграть там однажды, потому что там все счастливы и у всех есть велосипеды (смеется). Там есть Неймар, он тоже всегда довольный. Он отличный человек, который всегда хорошо выглядит.

— Что вы скажете о своих партнерах?

— Рядом со мной сидит Капитан Америка, он лидер и должен быть в хороших отношениях с каждым игроком. Гари Медель — ворчун. Видаль все время болтает без умолку и говорит «я здесь лучший!» (смеется). Хуасито (Исла. — Прим. «СЭ») иногда ходит так, словно он влюблен!

— А вы?

— А я влюблен в своих собак! Иногда я тоже хожу мрачный. Но раз ты чилиец, то должен работать в десять раз интенсивнее.

Браво был скромен, более рассудителен и менее охотно и ярко отвечал на вопросы. Но на тему возможного перехода Санчеса в «Манчестер Сити» не мог умолчать:

— Кто не хочет играть в одной команде с Алексисом Санчесом? — сказал Браво. — Он один из лучших футболистов планеты, что и доказывает в клубе и в сборной, когда бьет все рекорды.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Как выглядит аккредитация Алексиса Санчеса. <a href="https://t.co/wGb4iQmhpR">pic.twitter.com/wGb4iQmhpR</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/880725262752772096">30 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

***

Чилийцам повезло. По всем прогнозам, Санкт-Петербург в пятницу должен был утонуть под ливнем, но тучи очень долго собирались с мыслями, так что город до вечера так и остался сухим.

Но ветер все равно испортил погоду, поэтому южноамериканцы решили утеплиться перед тем, как выйти на тренировку. Чемпионы Южной Америки, прибыв на уже знаменитый стадион «Турбостроитель», тут же прошмыгнули в раздевалку, где некоторые футболисты нацепили на себя шапки и даже шарфы-снуды.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Алексис Санчес ходит по газону. Нехорошо! <a href="https://t.co/xLyHzpABBD">pic.twitter.com/xLyHzpABBD</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/880805251988803585">30 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Алексис Санчес вышел на тренировку первым, причем потопал на поле по газону, а не по брусчатке. А Видаль появился на тренировке последним. Журналисты даже заволновались — неужели полузащитник «Баварии» замерз и решил остаться внутри?

Но нет. Артуро все-таки появился и даже поприветствовал меня, когда я его окликнул. Криштиану, например, все крики игнорировал.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Я поприветствовал Видаля, Видаль поприветствовал меня. Больше ничего в жизни не надо. <a href="https://t.co/AEfAVwtwoi">pic.twitter.com/AEfAVwtwoi</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/880804768507195393">30 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Наверное, поэтому чилийцы и вышли в финал.