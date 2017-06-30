Сборная Чили: замерзшая, но счастливая
В пятницу две звезды сборной Чили целый час на испанском языке безостановочно говорили с журналистами, а вечером команда впервые провела тренировку в
Санкт-Петербурге.
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Видимо, что-то случилось...
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О
Подавляющее большинство вопросов было на тему чилийского футбола, поэтому приводить их здесь не имеет смысла. Но есть и несколько любопытных цитат.
— Ходит много слухов о вашем будущем. Вы будете играть вместе с Браво в «Манчестер Сити»? — спросили Санчеса.
— (Смеется) Хороший вопрос! Сейчас я сосредоточен на Кубке конфедераций. Когда он закончится, я скажу вам и Клаудио, стану ли его одноклубником. Я не знаю.
— Но вы уже решили?
— Да, уже определился. Но вам не скажу. (Смеется).
— Что вы думаете о своих шансах на «Золотой мяч»?
— С 15 лет я хотел быть лучшим в мире и продолжаю мечтать о том же самом сейчас.
— Вы отлично выступили на Кубке Америки год назад. А какая у вас личная цель на этот финал?
— Тогда, в США, я перед финалом провел два дня в отеле, никуда не выходил. Хотя нет, немножко прогулялся. Поймал себя на мысли, что немного боюсь, и это не совсем правильно. Думаю, что
— Вы бы хотели играть в Бразилии? — задал вопрос журналист из этой страны.
— Мне бы хотелось поиграть там однажды, потому что там все счастливы и у всех есть велосипеды (смеется). Там есть Неймар, он тоже всегда довольный. Он отличный человек, который всегда хорошо выглядит.
— Что вы скажете о своих партнерах?
— Рядом со мной сидит Капитан Америка, он лидер и должен быть в хороших отношениях с каждым игроком. Гари Медель — ворчун. Видаль все время болтает без умолку и говорит «я здесь лучший!» (смеется). Хуасито (Исла. — Прим. «СЭ») иногда ходит так, словно он влюблен!
— А вы?
— А я влюблен в своих собак! Иногда я тоже хожу мрачный. Но раз ты чилиец, то должен работать в десять раз интенсивнее.
Браво был скромен, более рассудителен и менее охотно и ярко отвечал на вопросы. Но на тему возможного перехода Санчеса в «Манчестер Сити» не мог умолчать:
— Кто не хочет играть в одной команде с Алексисом Санчесом? — сказал Браво. — Он один из лучших футболистов планеты, что и доказывает в клубе и в сборной, когда бьет все рекорды.
***
Чилийцам повезло. По всем прогнозам,
Но ветер все равно испортил погоду, поэтому южноамериканцы решили утеплиться перед тем, как выйти на тренировку. Чемпионы Южной Америки, прибыв на уже знаменитый стадион «Турбостроитель», тут же прошмыгнули в раздевалку, где некоторые футболисты нацепили на себя шапки и даже
Алексис Санчес вышел на тренировку первым, причем потопал на поле по газону, а не по брусчатке. А Видаль появился на тренировке последним. Журналисты даже заволновались — неужели полузащитник «Баварии» замерз и решил остаться внутри?
Но нет. Артуро
Наверное, поэтому чилийцы и вышли в финал.
Гоша ЧЕРНОВ
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