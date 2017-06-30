Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
Матч за 3-е место
2.07 не начался Португалия
Мексика
Финал
2.07 не начался Чили
Германия
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30246524/
30 июня 2017, 21:24 | Спорт-Экспресс

Сборная Чили: замерзшая, но счастливая

В пятницу две звезды сборной Чили целый час на испанском языке безостановочно говорили с журналистами, а вечером команда впервые провела тренировку в Санкт-Петербурге.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

О пресс-конференции стало известно в 10 утра, хотя ее назначили на 12.30. Тем не менее, зал был переполнен чилийскими журналистами и разбавлен парой российских. Вратарь сборной Клаудио Браво и полузащитник Алексис Санчес не умолкали ни на секунду — хотели поделиться положительными эмоциями со всеми. Более того, сразу после окончания пресс-конференции хавбек «Арсенала» предложил армии чилийцев сфотографироваться. Схватил у кого-то телефон и сделал селфи со всеми сразу. Затем, конечно, к нему присоединился Браво.

Подавляющее большинство вопросов было на тему чилийского футбола, поэтому приводить их здесь не имеет смысла. Но есть и несколько любопытных цитат.

— Ходит много слухов о вашем будущем. Вы будете играть вместе с Браво в «Манчестер Сити»? — спросили Санчеса.

— (Смеется) Хороший вопрос! Сейчас я сосредоточен на Кубке конфедераций. Когда он закончится, я скажу вам и Клаудио, стану ли его одноклубником. Я не знаю.

— Но вы уже решили?

— Да, уже определился. Но вам не скажу. (Смеется).

— Что вы думаете о своих шансах на «Золотой мяч»?

— С 15 лет я хотел быть лучшим в мире и продолжаю мечтать о том же самом сейчас.

— Вы отлично выступили на Кубке Америки год назад. А какая у вас личная цель на этот финал?

— Тогда, в США, я перед финалом провел два дня в отеле, никуда не выходил. Хотя нет, немножко прогулялся. Поймал себя на мысли, что немного боюсь, и это не совсем правильно. Думаю, что все-таки надо получить удовольствие от футбола. Думаю, в США нам это в итоге удалось.

— Вы бы хотели играть в Бразилии? — задал вопрос журналист из этой страны.

— Мне бы хотелось поиграть там однажды, потому что там все счастливы и у всех есть велосипеды (смеется). Там есть Неймар, он тоже всегда довольный. Он отличный человек, который всегда хорошо выглядит.

— Что вы скажете о своих партнерах?

— Рядом со мной сидит Капитан Америка, он лидер и должен быть в хороших отношениях с каждым игроком. Гари Медель — ворчун. Видаль все время болтает без умолку и говорит «я здесь лучший!» (смеется). Хуасито (Исла. — Прим. «СЭ») иногда ходит так, словно он влюблен!

— А вы?

— А я влюблен в своих собак! Иногда я тоже хожу мрачный. Но раз ты чилиец, то должен работать в десять раз интенсивнее.

Браво был скромен, более рассудителен и менее охотно и ярко отвечал на вопросы. Но на тему возможного перехода Санчеса в «Манчестер Сити» не мог умолчать:

— Кто не хочет играть в одной команде с Алексисом Санчесом? — сказал Браво. — Он один из лучших футболистов планеты, что и доказывает в клубе и в сборной, когда бьет все рекорды.

***

Чилийцам повезло. По всем прогнозам, Санкт-Петербург в пятницу должен был утонуть под ливнем, но тучи очень долго собирались с мыслями, так что город до вечера так и остался сухим.

Но ветер все равно испортил погоду, поэтому южноамериканцы решили утеплиться перед тем, как выйти на тренировку. Чемпионы Южной Америки, прибыв на уже знаменитый стадион «Турбостроитель», тут же прошмыгнули в раздевалку, где некоторые футболисты нацепили на себя шапки и даже шарфы-снуды.

Алексис Санчес вышел на тренировку первым, причем потопал на поле по газону, а не по брусчатке. А Видаль появился на тренировке последним. Журналисты даже заволновались — неужели полузащитник «Баварии» замерз и решил остаться внутри?

Но нет. Артуро все-таки появился и даже поприветствовал меня, когда я его окликнул. Криштиану, например, все крики игнорировал.

Наверное, поэтому чилийцы и вышли в финал.

Гоша ЧЕРНОВ
из Санкт-Петербурга.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Роналдо примет участие в церемонии закрытия Кубка конфедераций

Роналдо примет участие в церемонии закрытия Кубка конфедераций

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо примет участие в торжественной церемонии закрытия Кубка конфедераций—2017, которая начнётся за 45 минут до стартового свистка финального матча Чили — Германия (2 июля).
Еще 7 новостей   Все новости
30 июня

Открытое письмо Артему Дзюбе

Интервью Слуцкого, которое еще долго будут обсуждать

Что натворил Криштиану Роналду в России
Викторина
Вышла ли сборная России из группы на Евро-2004?