Футболисты сборной Чили утеплились перед первой тренировкой в Петербурге
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Чили утеплились перед первой тренировкой в Санкт-Петербурге в рамках подготовки к финальному матчу Кубка конфедераций против команды Германии. Занятие чилийцев прошло на стадионе «Турбостроитель».
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Чилийцы провели тренировку в полном составе — в занятии приняли участие все 23 игрока, находящиеся в заявке на турнир.
В пятницу днем в
Предматчевую тренировку в субботу чилийцы также проведут на «Турбостроителе». Как и перед предыдущими матчами в
Финал Кубка конфедераций Чили — Германия состоится в воскресенье, начало в 21:00.
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