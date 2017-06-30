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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30246014/
30 июня 2017, 19:55 | ТАСС

Футболисты сборной Чили утеплились перед первой тренировкой в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Чили утеплились перед первой тренировкой в Санкт-Петербурге в рамках подготовки к финальному матчу Кубка конфедераций против команды Германии. Занятие чилийцев прошло на стадионе «Турбостроитель».

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Чилийцы провели тренировку в полном составе — в занятии приняли участие все 23 игрока, находящиеся в заявке на турнир.

В пятницу днем в Санкт-Петербурге было до +18 градусов, однако к вечеру температура опустилась до +13 градусов, и поднялся сильный ветер. Игроки сборной Чили прибыли на стадион в шортах и в отличие от команд, ранее тренировавшихся на «Турбостроителе», проследовали в раздевалку, а не сразу на поле. Оттуда чилийцы вышли заметно утепленными — все в штанах и кофтах, а кто-то даже в шапках и шарфах. Последним вышел один из лидеров команды Артуро Видаль, пребывавший в хорошем настроении и подмигнувший журналистам.

Предматчевую тренировку в субботу чилийцы также проведут на «Турбостроителе». Как и перед предыдущими матчами в Санкт-Петербурге, команды не тренируются на главной арене турнира, чтобы поберечь газон.

Финал Кубка конфедераций Чили — Германия состоится в воскресенье, начало в 21:00.
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