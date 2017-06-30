Миллер: Критика в адрес новой арены «Зенита» может быть продиктована завистью

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Не нравится то, что завидуют. Завидуют новому стадиону», — сказал Миллер в пятницу на брифинге, отвечая на вопрос и том, что ему не нравится в арене на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

«Может быть, много критических моментов, которые мы видим и слышим в адрес стадиона, может быть продиктовано таким видением», — добавил он.

Вместимость арены на Крестовском острове на время проведения футбольного Кубка конфедераций-2017 составляет 57 тысяч 268 зрителей. Второго июля стадион примет финальный матч турнира, в котором встретятся команды Чили и Германии.