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https://sport.mail.ru/football2017/news/30245704/
30 июня 2017, 20:29 | Р-Спорт

Миллер: Критика в адрес новой арены «Зенита» может быть продиктована завистью

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости/Прайм. Критические замечания в адрес нового стадиона «Зенита» в Санкт-Петербурге могут быть вызваны завистью, считает председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

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«Не нравится то, что завидуют. Завидуют новому стадиону», — сказал Миллер в пятницу на брифинге, отвечая на вопрос и том, что ему не нравится в арене на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

«Может быть, много критических моментов, которые мы видим и слышим в адрес стадиона, может быть продиктовано таким видением», — добавил он.

Вместимость арены на Крестовском острове на время проведения футбольного Кубка конфедераций-2017 составляет 57 тысяч 268 зрителей. Второго июля стадион примет финальный матч турнира, в котором встретятся команды Чили и Германии.
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