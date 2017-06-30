Дегтярев: Россия задает мировые стандарты в проведении соревнований

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«Россия не просто соответствует, а задает мировые стандарты в проведении крупных международных соревнований на примере Кубка конфедераций», — приводят слова Дегтярева организаторы пресс-конференции.

По его словам, на полуфинальном матче турнира между сборными Португалии и Чили в Казани «царила эталонная атмосфера», болельщики этих стран были счастливы.

Как сообщил Дегтярев, правом безвизового въезда на территорию России по паспорту болельщика Fan ID во время Кубка конфедераций воспользовались 26 тысяч человек. Он также выразил надежду, что во время проведения чемпионата мира эта цифра возрастет.