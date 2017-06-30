Роналдо примет участие в церемонии закрытия Кубка конфедераций

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Роналдо, являющийся одним из самых известных победителей Кубка конфедераций, вынесет на стадион «Санкт-Петербург» трофей, за который поборются команды.

«Я очень рад вернуться на Кубок конфедераций. Но ещё более важно приехать в Россию и увидеть, что всё здесь на турнире отлично организовано. И поэтому у меня нет никаких сомнений, что в следующем году ваша страна проведёт великолепный чемпионат мира», — сказал Роналдо.

Участие в торжественной церемонии закрытия примут почти 1,5 тыс. человек, включая музыкантов, танцоров из разных стран и акробатов.