Роналдо примет участие в церемонии закрытия Кубка конфедераций
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо примет участие в торжественной церемонии закрытия Кубка конфедераций—2017, которая начнётся за 45 минут до стартового свистка финального матча Чили — Германия (2 июля).
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Роналдо, являющийся одним из самых известных победителей Кубка конфедераций, вынесет на стадион «Санкт-Петербург» трофей, за который поборются команды.
«Я очень рад вернуться на Кубок конфедераций. Но ещё более важно приехать в Россию и увидеть, что всё здесь на турнире отлично организовано. И поэтому у меня нет никаких сомнений, что в следующем году ваша страна проведёт великолепный чемпионат мира», — сказал Роналдо.
Участие в торжественной церемонии закрытия примут почти 1,5 тыс. человек, включая музыкантов, танцоров из разных стран и акробатов.
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