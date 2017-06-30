Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
Матч за 3-е место
2.07 не начался Португалия
Мексика
Финал
2.07 не начался Чили
Германия
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30245687/
30 июня 2017, 20:32 | Чемпионат.com

Роналдо примет участие в церемонии закрытия Кубка конфедераций

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо примет участие в торжественной церемонии закрытия Кубка конфедераций—2017, которая начнётся за 45 минут до стартового свистка финального матча Чили — Германия (2 июля).

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Роналдо, являющийся одним из самых известных победителей Кубка конфедераций, вынесет на стадион «Санкт-Петербург» трофей, за который поборются команды.

«Я очень рад вернуться на Кубок конфедераций. Но ещё более важно приехать в Россию и увидеть, что всё здесь на турнире отлично организовано. И поэтому у меня нет никаких сомнений, что в следующем году ваша страна проведёт великолепный чемпионат мира», — сказал Роналдо.

Участие в торжественной церемонии закрытия примут почти 1,5 тыс. человек, включая музыкантов, танцоров из разных стран и акробатов.

Режиссёр-постановщик шоу Феликс Михайлов считает, что церемонии открытия и закрытия сделаны в формате, которых ещё никогда не было на Кубках конфедераций. «Это будет запоминающееся и мощное шоу, и мы очень хотим, чтобы люди посмотрели его воочию. Приходите раньше и получите большое удовольствие и заряд отличного настроения, став частью церемонии», — сказал Михайлов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Сборная Чили: замерзшая, но счастливая

Сборная Чили: замерзшая, но счастливая

В пятницу две звезды сборной Чили целый час на испанском языке безостановочно говорили с журналистами, а вечером команда впервые провела тренировку в Санкт-Петербурге.
Еще 7 новостей   Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО
Викторина
Вышла ли сборная России из группы на Евро-2004?