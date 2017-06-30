Горецка в огне, Арангис без нервов, Браво без голов

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Близок к завершению восьмой розыгрыш Кубка конфедераций и десятый — если учитывать турнир-предшественник, Кубок короля Фахда, который был схож с нынешним по формуле и проводился в Саудовской Аравии в 1992 и 1995 годах. Третья сборная мира согласно июньскому рейтингу ФИФА Германия прорвалась в финал с третьей попытки. В 1999 году немцы, выступившие в Мексике на правах победителей Евро-1996, не смогли взять барьер группового этапа, пропустив в плей-офф Бразилию (0:4) и США (0:2).

В 2005-м команде Юргена Клинсманна требовался результат кровь из носу, ведь они начинали новую эру национального футбола и к тому же являлись принимающей стороной. При некоторой благосклонности судейского корпуса исход вышел тот же, что и год спустя на чемпионате мира — третье место. В ½ финала хозяева по традиции тех лет уступили Бразилии (2:3), но смогли найти утешение в «бронзовом» матче с мексиканцами (4:3 в дополнительное время).

Ситуация разительно изменилась за 12 лет.

фоторепортаж Германия разгромила Мексику и вышла в финал Кубка конфедераций Сборная Германии по футболу обыграла команду Мексики со счетом 4:1 в полуфинальном матче Кубка конфедераций. Забитыми мячами в составе победителей отметились Леон Горецка (6-я и 8-я минуты), который стал автором самого быстрого дубля в истории Кубков конфедераций, Тимо Вернер (59) и Амин Юнес (90). Мексиканцы ответили точным ударом Марко Фабиана (89).

Тогдашний ассистент, а с 2006-го — бессменный наставник Бундесманшафт Йоахим Лев нынче может позволить себе оставить дома почти всех действующих чемпионов мира, делегировать лучших резервистов на молодежный Евро — и все равно вывести оставшихся в решающую игру.

Да как — при помощи разгрома очень крепкой и талантливой Мексики (4:1).

Российский Кубок конфедераций зажег новые звезды. Мировое признание получили игроки, которых мало кто знал до старта. Свежайший пример — полузащитник гельзенкирхенского «Шальке» Леон Горецка. 22-летний уроженец Бохума с венгерскими корнями даже не вошел — ворвался в основу немецкой сборной и уже имеет в активе три классных гола.

В дебютном матче группового этапа против Австралии он отметился победным мячом (3:2), а в четверг оформил «двушку» мексиканцам (на 6-й и 8-й минутах). Причем этот дубль отныне — самый быстрый в истории турнира. А предыдущий рекорд принадлежал прославленному Батиголу — аргентинскому супербомбардиру Габриэлу Батистуте. В достопамятном полуфинале КК-1992 (борьба тогда начиналась с этого раунда) он огорчил Кот д’Ивуар на 3-й и 10-й минутах.

Сборная Германии — пятый действующий чемпион мира, сумевший добраться до решающей игры. Самыми титулованными до сих пор остаются бразильцы, имеющие в коллекции четыре титула.

В 1997 и 2005 годах они поднимали трофей в ранге лучшей команды планеты, в 2009-м и 2013-м — добивались своего в более скромном статусе. Любопытно, что в последнем случае «избранные» огорчили как раз действующих обладателей короны испанцев (3:0).

Бразилия опростоволосилась в финале лишь однажды -18 лет назад уступила хозяйке Мексике (3:4). Один из бразильских мячей забил тогда будущий форвард казанского «Рубина» Рони. В 2001-м асы футбола умудрились капитулировать перед Австралией в матче за третье место (0:1). Правда, в Японию и Корею они тогда отправили состав, далекий от оптимального — прямо как немцы сейчас. И провели всего три гола в пяти встречах.

Из европейцев успеха добивалась только Франция — в 2001 (в чемпионском звании) и в 2003 годах.

Вообще неучастие Бразилии в нынешнем состязании — большая несправедливость. Наверное, пентакампеонам могли выдать wild card как главным хедлайнерам КК. Без них турнир потерял немалую толику шарма и, главное, спортивной силы.

По всем раскладам Кубок конфедераций придуман специально для южноамериканцев. Благодаря все тем же бразильцам этот континент будет представлен в четвертом финале кряду, причем в 2005-м «избранные» разыграли приз со своими географическими соседями аргентинцами (4:1).

Команда Чили бойко дебютировала в розыгрыше Кубка, сходу гарантировав себе минимум серебряные медали. До нее так далеко пробивалась на своем первом турнире Франция (в 2001 году). Любопытное достижение покорилось между тем одному из важнейших исполнителей «Красной команды» Чарлесу Арангису.

Хавбек леверкузенского «Байера» умудрился отличиться в каждой из трех послематчевых серий пенальти — в финалах Кубка Америки-2015 и -2016, и вот теперь в полуфинале КК-2017 против сборной Португалии.

фоторепортаж Сборная Чили вышла в финал Кубка конфедераций Сборная Чили по футболу в серии пенальти одержала победу над командой Португалии в полуфинальном матче Кубка конфедераций, который проходит в России.

Помимо него с немецким футболом среди чилийцев прекрасно знаком Артуро Видаль из мюнхенской «Баварии». Опыт игры в Бундеслиге имеют Марсело Диас («Гамбург»), Гонсало Хара («Майнц») и Эдуардо Варгас («Хоффенхайм»).

Главным героем чилийского народа выступил вратарь, капитан и рекордсмен по числу проведенных матчей (112) Клаудио Браво, который сумел отразить три удара подряд в серии 11-метровых — от Рикарду Куарежмы, Жоау Моутинью и Нани. Голкипер английского «Манчестер Сити» парировал уже шесть 11-метровых в текущем сезоне, сравнявшись с коллегой из испанской «Валенсии» Диего Алвесом. При этом если бразилец пропустил с пенальти пять мячей, то чилиец — лишь один.

У Браво и лучший показатель отраженных пенальти в нынешнем сезоне среди вратарей из топ-5 европейских чемпионатов (86%).

Кроме того, он лидирует на Кубке конфедераций по проценту парированных ударов (83), опередив по итогам матча с португальцами россиянина Игоря Акинфеева.

Кстати, Португалия также имеет хорошие шансы не остаться без наград в своем первом же участии. Пусть без улетевшего к новорожденным близнецам Криштиану Роналду она потеряет часть атакующего потенциала, не станем забывать, что в финале Евро-2016 подопечные Фернандо Сантуша победили практически без него. КриРо рано получил травму и был заменен.